Коронавирус в Томске, последние новости на 7 февраля 2021 года: кому делают ПЦР-тесты в первую очередь

Контрольные ПЦР-тесты делают в приоритетном порядке нескольким категориям граждан, всем остальным жителям - строго по назначению врача.

7 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 862 человека. За сутки было выявлено 85 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 98 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 141, число умерших – 277 (+6 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 43,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 0,95, вчерашнее значение - 0,96.

Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 0,95, вчерашнее значение - 0,96.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,1.

К слову, тесты на коронавирус делают не всем жителям региона, а по назначению врача, оценившего состояние пациента. Как сообщила замначальника облздрава по медицинским вопросам Натальи Метелевой, в первую очередь ПЦР-исследование на инфекцию проводится лицам, контактировавшим с пациентами с уже установленным диагнозом COVID-19, у которых есть симптомы, не исключающие заболевание. Обязательно тестируются граждане с диагнозом «внебольничная пневмония», люди в возрасте старше 65 лет, обратившиеся за медпомощью с респираторными симптомами.

Отдельное внимание уделено заболевшим, находящимся в закрытых коллективах, и работникам медицинских учреждений, имеющим риск инфицирования, уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

- ПЦР-тестирование является вспомогательным диагностическим методом для установления диагноза COVID-19: врач обращает пристальное внимание на полную клиническую картину, включающую целый ряд симптомов, - отметила Наталья Метелева.

Напомним, вопросы по качеству лечения можно задать в круглосуточном режиме, обратившись на горячую линию по телефонам 516-616, 8-800-350-88-50.