Коронавирус в Томске, последние новости на 6 февраля 2021 года: заболевших больше, чем выздоровевших

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление за текущие сутки 83 жителей региона, с начала пандемии выздоровело 26 043 томича.

6 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 777 человек. За сутки было выявлено 87 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 83 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 26 043, число умерших – 271.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 42,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 0,96, вчерашнее значение - 0,98.

Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 0,96, вчерашнее значение - 0,98.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,7.