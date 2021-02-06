Виртуальная гарантия: томичам о липовых паспортах от коронавируса и сомнительных страховках

На сегодняшний день вакцинация служит единственной защитой от новой коронавирусной инфекции. Фото: Ксения Высотина

Наверное, сейчас уже всем понятно, насколько коронавирус SARS-CoV-2 и порожденная им инфекция COVID-19 опасны для человечества. По логике, желание уберечься от нее должно стать насущной потребностью каждого. Для этого сделано и делается, в общем, все возможное.

В Томской области действует режим повышенной готовности, который продлен до 31 марта, а с 15 января проводится вакцинация жителей. Но не все еще приняли решение, ставить прививку от крайне опасной заразы или дождаться более полной информации, отзывов близких: многие опасаются нежелательных последствий вакцинации. На этих сомнениях подчас пытаются играть предприимчивые дельцы.

Застрахуемся от... глупости?

Недавно в Интернете стали появляться различные предложения, достаточно привлекательные для обывателей. Например, населению предлагают застраховаться от последствий вакцинации от COVID-19 при записи на прививку на сайте ковидтомск.рф (covidtomsk.ru). Об этом рассказала Люция Габдрашитовна М., которая позвонила в редакцию «КП Томск» с просьбой пояснить, что это за услуга и действительно ли она гарантирована томичам.

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков на официальной странице в telegram-канале предоставил следующий комментарий: «Данная информация не соответствует действительности. Никаких страховок томичам при оставлении заявки на сайте ковидтомск.рф (covidtomsk.ru) не предлагается».

По словам эксперта, согласно данным Минздрава РФ, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (или «Спутник V»), которой осуществляется вакцинация, имеет эффективность свыше 90%. Препарат безопасен и при отсутствии противопоказаний не несет опасности для здоровья. Возможно, именно поэтому страховые компании вывели на рынок новую услугу. Стоит ли пользоваться такой «помощью», решать пациентам. Но, еще раз подчеркнул В. Бойков, ни областной департамент здравоохранения, ни медицинские организации, работающие с сайтом, к рекламе этих услуг не имеют никакого отношения.

Власти считают: вводить паспорта для россиян, вакцинированных от COVID-19, нецелесообразно. Фото: Ксения Высотина

Каждый поймет официальный ответ по-своему. Но, может, все же стоит семь раз отмерить, чтобы не ошибиться с решением? И пока доверие к вакцинации не образовалось, лучше попытаться сформировать его, а не

хвататься за страховку как за спасательный круг? Тем более что прививка пока служит единственной защитой от коварной болезни.

Без бумажки ты букашка, а с бумажкой кто ты есть?

Страховки – далеко не все, что предлагает гражданам Интернет. Есть, на первый взгляд, весьма заманчивые «крючки», на которые нередко попадают люди в определенных ситуациях. Скажем, по роду своей деятельности им приходится часто летать на самолетах, ездить в поездах, много общаться.

В январе в Сети были распространены публикации на тему введения в нашу постковидную жизнь прививочных паспортов. Она до сих пор вызывает споры и обсуждается на разных уровнях. На фоне общей неосведомленности злоумышленники находят жертву и убеждают ее, что эти паспорта уже утверждены и в скором времени (например, в конце февраля 2021 года) будут введены как обязательные. Без них граждане России якобы будут ограничены в правах.

Между тем еще 28 января на совещании с членами правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила: вводить в российских регионах паспорта или другие документы для людей, вакцинированных от коронавируса, нецелесообразно.

В соответствии с законом единственным документом, который сегодня выдается, является сертификат привитого гражданина, причем это касается, всех прививок, а не только коронавирусных. Форма сертификата утверждена Минздравом, он выдается в прививочных пунктах и на едином портале «Госуслуги».

– Хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, – подчеркнула Т. Голикова.

По информации экспертов Роскачества, злоумышленники провоцируют желание приобрести паспорта. Мотивация к этому проста: стоимость бумажных фальшивок пока составляет несколько тысяч рублей, в дальнейшем она станет дороже. В итоге, фактически оплатив виртуальную покупку, гражданин либо не получает ничего, либо липовую картонку, которая может стоить не дороже бумаги, на которой она напечатана, но никак не тысячу рублей.

Есть другой вариант: у потенциального покупателя запрашивается логин и пароль от портала госуслуг, чтобы «добавить в него паспорт с подтверждением прививки от коронавируса». В результате персональные данные пользователя окажутся скомпрометированными и могут быть применены по усмотрению нечистого на руку человека.

При этом надо помнить вот еще о чем. Приобретая в Интернете вакцины, справки об отсутствии COVID-19 или то, что выдают за «ковидные паспорта», можно в лучшем случае потерять деньги, в худшем – нарваться на уголовную ответственность. И это, наверное, правильно. Коронавирус таит в себе угрозу жизни и здоровью людей, и кто знает, является или нет

переносчиком заболевания беспрививочный, гражданин, вооруженный фальшивым «паспортом», если он еще не переболел, тестов не сдавал, но планирует бывать в местах массового пребывания!

Сертификат выдается бесплатно и является законным документом, если вы поставили прививку. Фото: Ксения Высотина

– Ковидное мошенничество особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама, – отметил замруководителя АНО «Роскачество» Илья Лоевский. – Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлицам. Помните, что такие переводы крайне редко возвращаются, ведь банк считает это обычным переводом одного физического лица другому.