Коронавирус в Томске, последние новости на 5 февраля 2021 года: в соседнем Северске зарегистрировано 11 заболевших

На 5 февраля в ЗАТО Северск с начала пандемии было зарегистрировано 7 044 случая заболевания COVID-19.

5 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 690 человек. За сутки было выявлено 91 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 121 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 960, число умерших – 271.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 43,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 0,98, вчерашнее значение - 0,91.

Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 0,98, вчерашнее значение - 0,91.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,5.

Новые случаи заражения фиксируются в муниципальных образованиях областного значения. Так, в ежедневной региональной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. Но, как следует из официальной сводки на сайте местного управления ФМБА России, на 5 февраля в городе-спутнике с начала пандемии было зарегистрировано 7 044 случая заболевания COVID-19 (в том числе 11 за последние сутки), 6 717 человек выздоровели (из них 12 за сутки).