Особенности национального карантина-4: как в разных странах переживают пандемию

Неповторимая архитектура, атмосфера с нотками джаза и криминального прошлого этого города. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Призыв оставаться дома на всех языках стал гимном прошлого года. В зависимости от страны он может означать разное: в Испании и Польше многие действительно сидят дома и платят высокие штрафы за прогулки без уважительной причины, жители Нидерландов, наоборот, стали больше времени проводить на природе.

Мы поговорили с теми, кто учится и работает за границей, об их карантинном опыте и выяснили, какие мысли, чувства и мифы породила пандемия в разных странах. Недавно «КП-Томск» рассказала о ситуации в Польше, о «райском» Бали и о похищенном Рождестве в Германии. Сегодня речь пойдет о жизни в США.

Соединенные Штаты – одна из богатейших стран мира – стали эпицентром пандемии коронавируса. На сегодняшний день они занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от новой инфекции. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 457 тысяч заразившихся умерли.

В свое время бывший президент Америки Дональд Трамп пытался преуменьшить опасность коронавируса, пренебрегал ношением защитной маски и даже утверждал, что демократы специально устроили шумиху вокруг пандемии, чтобы подорвать его правление.

По своей популярности Чикаго уступает, разве что, Нью Йорку и Лос - Анджелесу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Наталья, Чикаго(США)

– Я живу в Чикаго, у нас с марта почти все было закрыто. Некоторые государственные учреждения до сих пор не работают, только по записи. В начале пандемии не было ни туалетной бумаги, ни санитайзеров, ни даже мыла для рук. Мы в основном приобретаем товары на Amazon, и даже на нем не было очень многих нужных товаров, – поделилась с нами Наталья.

По словам Натальи, сейчас в ее районе в магазинах все в изобилии. Работают даже некоторые детские центры. Девушка говорит, что и я не замечает пандемию, кроме того, что госпитали переполнены.

– Никто не заставляет нас сидеть дома, это добровольная мера. Многие сидят просто потому, что закрыли их рабочее место, – рассказывает собеседница, -Рестораны работают на доставку и на вынос. Все сервисы по доставке еды призывают оставлять повышенные чаевые, тут доставщики еды – герои. Парки отдыха не работают, но люди все равно гуляют там с детьми. Карантин тут соблюдается только с рекомендательной стороны, штрафов за выход из дома нет.

Ковид и государство

В США нет гарантированной государством медицинской помощи. Все должно быть заложено в страховку. Только в начале марта 2020 года прошел

закон, сделавший бесплатным тестирование на COVID-19, и лечение больных коронавирусом стало оплачиваться из госбюджета.

Несмотря на все это, правительство США подготовило щедрые социальные дотации. Наталья рассказывает, что каждый американец с годовым доходом до $75 000 получил пособие в размере $1200, супружеская пара с доходом до $150 000 – $2400, на каждого ребенка было дополнительно выплачено по $500. Тем, чьи доходы превышают названные лимиты, были выплачены сокращенные пособия.

По словам девушки, для ковидных больных государство тоже постаралось. Если человек заразился, то ему присылают коробки, в которой находятся маски, санитайзер, салфетки, градусники и прибор для измерения пульса. Врачи ежедневно интересуются здоровьем пациента. Также больному предлагают доставку бесплатной еды и отель.

– Большую поддержку получил бизнес. У моего мужа бизнес в сфере логистики. Ему выделили $103 тыс., и больше половины можно не возвращать, – говорит Наталья.

Люди, которые лишились работы в пандемию, не остались без средств к существовании.. Помимо пособия по безработице ($300) государство им выплачивало еженедельно дополнительные $600.

Помимо этого, местные банки пошли на уступки и отменили ежемесячный платеж по кредиткам на полгода. И вдобавок, если у человека не было возможности платить ренту за квартиру, то его не имели право выселять.

– Я занимаюсь мувингом и не скажу, что мой бизнес как-то пострадал из-за пандемии, клиентов не стало меньше. Даже наоборот, из-за движения Black Lives Matter многие стали переезжать из центра на окраины, – добавила девушка.

Все в «шоколаде»

Многие продуктовые магазины подстроились под новые условия. Продукты жители США могут заказывать прямо на сайтах, осуществляется также бесплатная доставка в течение двух часов. И есть еще функция «персональный шоппер», когда для человека покупают все необходимое, а ему нужно всего лишь подойти к дверям торговой точки и нажать кнопку в приложении, чтобы вынесли товар.

– У нас очень упали цены на билеты, буквально до копеек. За лето мы с семьей объездили больше половины Америки. Туда и обратно можно было улететь всего за $20, когда обычно такой билет стоил $600-800. Недавно мы были в Майами, нас не удивило, что там все открыто и днем, и ночью. Как по мне, так в Америке все в «шоколаде», – добавила Наташа.

Ньй-йорк. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Плюсы в этой ситуации Наталья увидела в том, что появилось больше времени заниматься какими-то вещами, на которые раньше его просто не хватало. А еще возникла возможность встряхнуться от рутины и потратить все свободное время на себя и семью.