Новые технологии помогают сохранять леса Томской области

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Разработанная «Газпром нефтью» технология разведки нефти и газа «Зеленая сейсмика» использует беспроводное регистрирующее оборудование. Оно устанавливается с помощью компактной вездеходной техники, что позволяет минимизировать ширину создаваемых в лесах просек. В 2020 году применение инновационного подхода сохранило свыше 30 000 деревьев в Томской области.

– Природа Западной Сибири богата не только запасами углеводородов, но уникальна и разнообразна животным и растительным миром, – сообщил главный геолог «Газпромнефть-Востока» Анатолий Верин. Наше предприятие пять лет назад первым на территории области применило природосберегающий метод «Зеленая сейсмика» и сейчас мы продолжаем его совершенствовать. Развивая свои активы, мы делаем акцент на инновационных технологиях, которые позволяют сохранить экосистему региона.

Анатолий Верин, главный геолог «Газпромнефть-Востока»

Новое поколение технологии - «Зеленая сейсмика 2.0» - предполагает дополнительно к этому использование компактных буровых установок для работ на просеках, где ведется инициирование сейсмических сигналов. Все это позволяет минимизировать воздействие на экосистему, сокращает сроки и повышает безопасность сейсморазведки.

– Применение современного беспроводного метода при проведении сейсморазведочных работ, использование телеметрической аппаратуры – это огромный шаг вперед в сравнении с обычной линейной сейсморазведкой, где подключение приборов проводилось при помощи проводной связи. Благодаря применению новой высокотехнологичной методики, удалось значительно сократить воздействие на природу, что характеризует современных нефтяников как ответственных и грамотных недропользователей, – отметил Виталий Меркулов, кандидат геолого-минералогических наук, куратор научно-исследовательских работ по сейсмике в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

Компания «Газпромнефть-Восток» использует технологии «Зеленая сейсмика 2.0» при изучении Западно-Лугинецкого лицензионного участка в Парабельском районе Томской области. С 2022 года предприятие масштабирует применение технологии «Зеленая сейсмика» на новые геологоразведочные проекты.