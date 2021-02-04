Коронавирус в Томске, последние новости на 4 февраля 2021 года: за сутки зарегистрировано менее 90 случаев заражения

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 839, число умерших – 271 (в том числе 4 за последние сутки).

4 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 599 человек. За сутки было выявлено 87 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 114 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 839, число умерших – 271 (в том числе 4 за последние сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 42,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,91.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,3.

В настоящее время фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась стабилизацией, которая обычно длится месяц-полтора.

Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в регионе, как и в России в целом, вероятно, начнется в марте, а до конца февраля продлится фаза стабилизации, сообщил центральным СМИ заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась стабилизацией, которая обычно длится месяц-полтора.

- До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня, а в марте может начаться заметное снижение заболеваемости, - отметил Горелов.

Он уточнил, что, скорее всего, к показателям, которые были летом прошлого года, Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но заболеваемость снизится.

По мнению вирусолога, сотрудника центра им. Гамалеи и академика РАН Феликса Ершова, пандемия коронавируса подходит к завершающей стадии. Можно ожидать и постепенной отмены ограничительных мер уже к середине текущего года. Об окончании пандемии можно будет говорить, когда 70 – 80 % жителей планеты уже будут иметь опыт контакта с коронавирусом. Один из решающих факторов этого, отметил ученый, - вакцинация.