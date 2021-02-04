Аграрный вектор: в Томской области сельхозпроизводство давно стало рентабельным

Достижения томских аграриев – результат многолетней работы каждого специалиста, каждого коллектива.

По сравнению с 2019-м объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона в 2020 году вырос на 600 млн рублей. Об этом рассказал сегодня, 3 февраля, на итоговой пресс-конференции заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

По его словам, за прошлый год в АПК было вложено 3,3 млрд рублей. «Инвестиционная активность говорит о том, что сельхозпроизводство в регионе давно является рентабельным. Не стал исключением и непростой 2020-й: рентабельность в агропромышленном комплексе составила 30,3%, без учета господдержки – 24,7%», – отметил вице-губернатор.

При этом средняя зарплата в сельскохозяйственных организациях в 2020-м превысила 35 тыс. рублей. Заметим, что темпы ее прироста (более 10%) оказались выше, чем в среднем по экономике региона (7%). Ежегодно аграрии увеличивают и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней: с 2012 года их сумма выросла почти в два раза – с 2 до 3,9 млрд рублей.

Уборочная кампания: есть рекорд!

Как сообщил Андрей Кнорр, по итогам уборочной кампании томские аграрии намолотили 414,6 тыс. тонн зерна в амбарном весе, то есть на 21,4% больше, чем в 2019 году. Средняя урожайность зерновых составила 25,2 ц/га; это второй результат в Сибирском федеральном округе после Красноярского края (31,7 ц/га). При этом хозяйства-передовики на отдельных полях собрали от 30 до 74 ц/га по разным зерновым культурам.

Тем временем животноводы продолжают наращивать производство молока. В 2020 году сельхозорганизации надоили 91,4 тыс. тонн (плюс 8% к уровню 2019-го), и это без учета частников и фермеров. Темпы роста производства молока в регионе сегодня в два раза выше, чем в среднем по Сибири (плюс 3,9%).

Заместитель губернатора уверен: «Эти достижения – результат многолетней работы по улучшению породного состава, внедрению передовых технологий в содержании и кормлении скота, строительству современных животноводческих комплексов».

В целом выпуск продукции сельского хозяйства в Томской области, по предварительным расчетам, в 2020 год составит 33,2 млрд руб., или 102,9% по сравнению с 2019-м. Хороший результат для региона, который традиционно считался нефтегазовым, а вовсе не аграрным.