Коронавирус в Томске, последние новости на 3 февраля 2021 года: в регион поступит еще 18 500 доз вакцины

3 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 512 человек. За сутки был выявлен 91 новый случай заражения COVID-19.

3 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 512 человек. За сутки был выявлен 91 новый случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 127 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 725, число умерших – 267.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,5.

За сутки был выявлен 91 новый случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 127 жителей региона.

В Томской области продолжается прививочная кампания, направленная против распространения COVID-19. В ближайшие дни Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса, сообщает оперштаб в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что поставить прививку от COVID-19 можно бесплатно во всех медицинских организациях региона. Сейчас идет активная ревакцинация пациентов, поставивших первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Чтобы привиться, необходимо оставить заявку через сайт covidtomsk.ru или портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту регистрации.

Как отметила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева, вакцины хватит всем желающим. «Как только поступит новая партия препарата, записавшихся начнут приглашать на вакцинацию. Заявок много. Это говорит об ответственном отношении жителей Томской области к своему здоровью и здоровью окружающих», - в частности, сказала она.

Все заявки, принятые через Интернет-порталы или по телефонам, обрабатываются, вносятся в единый список, а затем передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.