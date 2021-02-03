Без рывков и снижений: в Томской области в 2020 году ввод жилья увеличился на три процента

В Томской области стройплощадки не остановили работу даже в самый тяжелый «ковидный» период. Фото: архив КП

Объем жилья, введенного в регионе, – один из основных факторов его экономического благополучия. А еще это один из главных показателей национального проекта «Жилье и городская среда», за реализацию которого областные власти регулярно отчитываются перед Федерацией.

По стране – в крепких середняках

В Томской области даже в самый тяжелый «ковидный» период стройки не останавливались ни на день. Благодаря этому в 2020 году в регионе введено в эксплуатацию 451,8 тыс. квадратных метров жилья. Прирост относительно 2019-го составил 3%, сообщил 2 февраля на итоговой пресс-конференции замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Цифра невелика, тем не менее, регион занял 33-е место в России по приросту этого показателя. Заметим, что в целом по стране ввод жилья в 2020-м, по данным Росстата, сократился на 1,8% – до 80,6 млн кв. метров. При этом, по словам зампреда российского правительства Марата Хуснуллина, в 44 субъектах РФ сдано больше жилья, чем годом ранее.

– Мы продемонстрировали рост в 3%: это наиболее благоприятный вариант, без рывков или снижения. Для сравнения, по итогам года более 40 регионов показали отрицательную динамику по вводу. Мы же стараемся держать планку в 450 тыс. кв. м жилья в год, – сказал вице-губернатор.

В целом по области за 12 месяцев строители ввели 194 тыс. жилых «квадратов» в многоквартирных домах и 258 тыс. – в индивидуальных. Причем по многоквартирникам по сравнению с 2019-м отмечено снижение объемов, а вот ИЖС показало рост.

На этом фоне обоснованную тревогу властей вызывает падение темпов ввода жилья в областном центре: в Томске относительно 2019 года сдано жилплощади на 45 тыс. кв. м меньше. «Задачу по объему жилья мы выполнили за счет Томского района, который показал уверенный рост. Но областной центр дал всего 34% ввода. А в городе живет 600 тыс. человек», – заявил Евгений Паршуто.

Тенденция по выдаче разрешений на строительство в Томске тоже «пока не радует», добавил он. Так, за весь прошлый год было выдано только четыре разрешения на возведение многоквартирных домов, по всей области – 19.

Тревогу властей по итогам года вызывает падение жилищного строительства в областной столице.

Как бы то ни было, в 2021 году Томская область планирует ввести 474 тыс. кв. м жилья, из них 274 тыс. «квадратов» – в многоэтажках. Что касается дисбаланса между областным центром и пригородом, летом 2020-го губернатор Сергей Жвачкин принял решение о создании регионального проектного института. «Эта структура позволит вывести территориальное планирование на новый уровень», – считает Е. Паршуто.

– Что касается градостроительных полномочий, то речь не идет об их перераспределении. Регион готов подставить плечо и предложить Томску свои финансовые, методологические и кадровые возможности, – подчеркнул он. – Сегодня мы активно обсуждаем этот вопрос с администрацией Томска и Томского района, и взаимопонимание у нас есть.

Между планами и реальностью

Информацию, озвученную на пресс-конференции профильным вице-губернатором, дополняют статданные о предварительных результатах строительной деятельности за 2020 год.

Так, темпы индивидуального жилищного строительства выросли на 41,4%, сообщает Томскстат. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами стройорганизаций в январе-декабре, составил 66,9 млрд руб. (плюс 17,9% к 2019 году).

Из общего объема предприятиями построено 193,9 тыс. «квадратов», это меньше прошлогоднего на 24,3%. Более половины (57,1%) введенного в строй жилья приходилось на долю ИЖС. Населением за счет собственных и заемных средств построено 258 тыс. жилых «квадратов» – на 41,4% больше, чем годом ранее.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 180,3 тыс. кв. м. По-прежнему наибольший объем жилищного строительства приходился на Томск, где введено 153,7 тыс. кв. м, но по сравнению с 2019-м здесь произошел спад на 22,7%.

Наконец, в сельской местности введено 271,5 тыс. кв. м жилплощади. Как и сказал Евгений Паршуто, в лидерах Томский район: там сдано 220 тыс. «квадратов», а прирост составил 36,2%.

Для полноты картины: в 2019 году в нашей области было введено 438,6 тыс. кв. м жилья. Исторического же максимума – 699 тыс. «квадратов» – регион достиг в 2015-м.

По словам замгубернатора, рост ввода жилья на три процента – это вполне благоприятный вариант.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя данные Росстата, отметил: несмотря на значительный спад во 2-м квартале, связанный с пандемией коронавируса, в целом по стране по итогам 2020 года наблюдается минимальное снижение ввода жилья.

– Особенно очевидным рост стал в 4-м квартале, после принятия решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года, когда количество новых проектов по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года увечилось на 80%. Это позволит создать заделы для дальнейшего выполнения амбициозного плана по строительству миллиарда квадратных метров жилья к 2030 году, – заявил зампред правительства.

Что касается регионов-лидеров по вводу жилья, в 2020 году в России ими стали Московская область (8,72 млн кв. м), Москва (4,98 млн) и Краснодарский край (4,52 млн), сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на АНО «Национальные приоритеты».