Коронавирус в Томске, последние новости на 2 февраля 2021 года: за сутки выздоровело 106 жителей региона

Режим повышенной готовности по решению губернатора продлен в Томской области до 31 марта.

2 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 421 человека. За сутки было выявлено 99 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 97 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 598, число умерших – 267.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 598, число умерших – 267.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 206,6.

Отметим, «фильтр» на 80 коек респираторного госпиталя роддома № 4 во вторник, 2 февраля, прекратил прием больных с СOVID-19 и пневмонией. Об этом сообщил оперштаб. Отделение закрывается для проведения дезинфекционных мероприятий.

- Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть учреждение для работы по профилю. Но при ее ухудшении мы снова сможем перепрофилировать учреждение в формат респираторного госпиталя, – рассказал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. - Плановую и экстренную медпомощь по профилю «гинекология» гинекологическое отделение роддома № 4 возобновит с середины февраля.

Он добавил, что после подготовки гинекологического отделения будет проведена обработка помещений акушерского блока, где расположена "красная зона". Все пациенты, не требующие реанимационной помощи, а также пациенты отделения реанимации после стабилизации состояния, будут перераспределены в другие госпитали.

«Фильтр» на 80 коек респираторного госпиталя роддома № 4 во вторник, 2 февраля, прекратил прием больных с СOVID-19 и пневмонией.

Также Дмитриев уточнил, что в марте родильный дом № 4 может полностью вернутся к работе по оказанию плановой медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Напомним, с 22 октября 2020 года роддом № 4 Томска был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, на базе которого было развернуто 300 коек. Как сообщил оперштаб, за этот период медики пролечили в учреждении 1 900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.