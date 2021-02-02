Спасая жизни: впервые в Томской области девушка стала пилотом санитарной авиации

Ирина окончила Омский летно-технический колледж. Фото: "Русские Вертолетные Системы"

На дежурство в Томской области заступила первая девушка-пилот медицинской эскадрильи компании «Русские Вертолетные Системы» Ирина Долина. Об этом сегодня сообщил telegram - канал Департамента здравоохранения Томской области.

Ирина окончила Омский летно-технический колледж. Девушка прошла подготовку в качестве пилота вертолета «Ансат» с опытными инструкторами авиамедицинской эскадрильи «Русских Вертолетных Систем». В процессе учебы она продемонстрировала высокие результаты и ответственное отношение к воздушному делу.

Решение направить Ирину в Томскую область было принято после прохождения дополнительной подготовки в авиационном учебном центре компании на базе санитарной авиации «Хелипарк Подушкино» в Московской области.

Теперь на плечи омской студентки легла важная и ответственная задача –перевозка вертолетом пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Санитарная авиация востребована в Томской области, крупной по площади, с малой плотностью населения и нехваткой надежных путей сообщения. Особенно такой способ перевозки пациентов популярен на севере региона-– около 80% вылетов приходится на удаленные от областного центра Парабельский и Каргасокский районы.

Фото: "Русские Вертолетные Системы"

Напомним, что «Русские Вертолетные Системы» заступили на дежурство по контракту с Томской областной клинической больницей в октябре 2018 года и применяют в своей работе в регионе связку из двух типов медицинских вертолетов – среднего Ми-8АМТ и нового отечественного двухдвигательного вертолета «Ансат». Оба вертолета базируются в городе Колпашево и несут круглосуточное дежурство. Всего же за время работы в регионе вертолетами было эвакуировано свыше 1 700 пациентов.