Коронавирус в Томске, последние новости на 1 февраля 2021 года: за сутки выздоровело 106 жителей региона

Улучшение ситуации с распространением коронавируса, по мнению властей региона, пока не означает полной победы над опасной инфекцией.

1 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 322 человека. За сутки было выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 106 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 501, число умерших – 267 (в том числе 4 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям. У пациентов в анамнезе зафиксированы ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение, - сообщили в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции сегодня упал сразу на несколько значений, как следует из графика.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 206,6.

Несмотря на улучшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, власти готовятся к третьей волне коронавируса. Укрепляется матеиаьно-техническая база респираторных госпиталей. Например, в больницу скорой медицинской помощи, родильный дом № 4, областную клиническую больницу и Томскую районную больницу поступило новое оборудование для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией общей стоимостью 23,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации. В респираторных госпиталях Томской районной больницы и родильного дома № 4 установлены новые рентген-аппараты, а в роддоме – еще и анализатор критических состояний.

В 4 респираторных госпиталя Томской области было закуплено высокотехнологичное оборудование для борьбы с коронавирусом.

В качестве превентивной меры продолжается вакцинация жителей нашего региона. В настоящее время на территории области действует 33 пункта вакцинации. В Томске и Северске прививку могут поставить в поликлиниках по месту жительства все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ либо противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно на сайте covidtomsk.ru, позвонив по телефону 122 (набрать после ответа системы в тоновом режиме 8) или по телефону горячей линии облздрава 516-616. Полученные заявки обрабатываются и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Кроме того, они принимаются в регистратурах поликлиник по месту регистрации.