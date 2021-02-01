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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 1 февраля 2021 года: за сутки выздоровело 106 жителей региона

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 1 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Улучшение ситуации с распространением коронавируса, по мнению властей региона, пока не означает полной победы над опасной инфекцией.

Улучшение ситуации с распространением коронавируса, по мнению властей региона, пока не означает полной победы над опасной инфекцией.

1 февраля в Томской области общее число заболевших составило 28 322 человека. За сутки было выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 106 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 501, число умерших – 267 (в том числе 4 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям. У пациентов в анамнезе зафиксированы ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение, - сообщили в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции сегодня упал сразу на несколько значений, как следует из графика.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции сегодня упал сразу на несколько значений, как следует из графика.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 206,6.

Несмотря на улучшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, власти готовятся к третьей волне коронавируса. Укрепляется матеиаьно-техническая база респираторных госпиталей. Например, в больницу скорой медицинской помощи, родильный дом № 4, областную клиническую больницу и Томскую районную больницу поступило новое оборудование для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией общей стоимостью 23,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации. В респираторных госпиталях Томской районной больницы и родильного дома № 4 установлены новые рентген-аппараты, а в роддоме – еще и анализатор критических состояний.

В 4 респираторных госпиталя Томской области было закуплено высокотехнологичное оборудование для борьбы с коронавирусом.

В 4 респираторных госпиталя Томской области было закуплено высокотехнологичное оборудование для борьбы с коронавирусом.

В качестве превентивной меры продолжается вакцинация жителей нашего региона. В настоящее время на территории области действует 33 пункта вакцинации. В Томске и Северске прививку могут поставить в поликлиниках по месту жительства все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ либо противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно на сайте covidtomsk.ru, позвонив по телефону 122 (набрать после ответа системы в тоновом режиме 8) или по телефону горячей линии облздрава 516-616. Полученные заявки обрабатываются и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Кроме того, они принимаются в регистратурах поликлиник по месту регистрации.

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