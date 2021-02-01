Губернатор: «Вызывает сожаление участие в незаконной акции пяти депутатов Думы Томска»

Несколько сотен томичей собрались у БКЗ, несмотря на мороз и запреты. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 31 января, по всей России вновь прошли несанкционированные акции в поддержку задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального.

В Томске, как и в других городах, мероприятие не было согласовано с властями. Более того, после предыдущего митинга, который прошел 23 января, двух его организаторов и еще несколько граждан привлекли к административной ответственности.

Накануне УМВД в очередной раз предупредило томичей об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии, вплоть до уголовной. На этот раз особое внимание ведомство уделило родителям несовершеннолетних, так как после предыдущей акции протеста многие политики и государственные СМИ активно обсуждали участие в нем детей.

Фото: Ксения Высотина

– Нам нужно поддерживать такой закон, уголовно наказывать тех людей, которые ведут наших детей не туда, куда нужно. Чтобы не было этих призывов выходить на несанкционированные митинги, чтобы нашими детьми никто не прикрывался, – заявила Соломатина в интервью телеканалу «Томское время».

Тем не менее, несмотря на мороз в минус 26°С, несмотря на все запреты и предупреждения, томичи собрались на площадке возле Большого концертного зала. Полиция подготовилась заранее: из уличных колонок доносился призыв расходиться, но людей это не останавливало. По сообщениям нашего корреспондента, присутствовало несколько сотен человек, но гораздо меньше, чем в предыдущую субботу. Полиция активно проверяла документы у митингующих, в основном с проверкой обращались к молодежи.

Участники акции скандировали лозунги «Свободу Алексею Навальному», «Мирный митинг – не преступление», «Россия будет свободной». Спустя примерно час организаторы свернули свои плакаты с обещанием «вернуться вновь».

Фото: Ксения Высотина

По оценкам организаторов, всего в Томске задержали 10 человек, среди них депутаты городской Думы – Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Максим Забелин, Артем Канарев и Игорь Лютаев.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

– Митинг был немногочисленным, но, конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов Думы Томска. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение, – приводит пресс-служба обладминистрации слова главы региона. – Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди.

Читайте также

В субботу, 23 января, в Томске прошел самый культурный несанкционированный митинг (подробности).