Коронавирус в Томске, последние новости на 31 января 2021 года: заболевших за сутки снова меньше ста

Несмотря на то, что количество выздоровевших томичей превышает число зарегистрированных случаев заболевания, режим повыенной готовности в регионе продлен губернатором до 31 марта.

31 января в Томской области общее число заболевших составило 28 234 человека. За сутки был выявлен 91 новый случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 115 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 395, число умерших – 263.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен 0,97.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 217,2.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за сутки не изменился и составляет сегодня 0,97.

В регионе третью неделю продолжается прививочная кампания. И хотя власти неоднократно акцентировали внимание жителей на том, что вакцинация добровольна и бесплатна, этот вопрос для людей все же актуален.

Вакцина от COVID-19 в России не поступает в розничную продажу, поэтому любые медицинские учреждения, где ставят прививку, не имеют права требовать за это деньги. Это подтвердили специалисты Росздравнадзора.

- Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции является незаконным, – отметили в ведомстве. - Вакцинацию могут проводить только организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

Сейчас медучреждения Томска и области располагают препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») – это первая официально зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. В облздраве ранее сообщали, что с начала марта прививку можно будет сделать и препаратом от новосибирского центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона».