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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 30 января 2021 года: еще двое жителей региона скончались за сутки от COVID-19

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 30 января 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о готовности власти к любому сценарию развития событий в пандемию.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о готовности власти к любому сценарию развития событий в пандемию.

30 января в Томской области общее число заболевших составило 28 143 человека. За сутки было выявлено 93 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 124 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 280, число умерших – 263 (в том числе 2 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции двоих человек. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Пациенты страдали гипертонией, ожирением, у одного из них была ишемическая болезнь сердца, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен 0,97.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по-прежнему равен 0,97.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по-прежнему равен 0,97.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 220,2.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о готовности власти к любому сценарию развития событий в пандемию. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что февраль-март могут стать переломным моментом для распространения коронавируса, после чего пандемия начнет отступать. При этом он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, поэтому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо. Наиболее действенной на данный момент, по мнению специалистов, является вакцинация.

По мнению экспертов, вакцинация от коронавируса на сегодняшний день является одной из наиболее действенных мер профилактики заболевания.

По мнению экспертов, вакцинация от коронавируса на сегодняшний день является одной из наиболее действенных мер профилактики заболевания.

В регионе масштабная вакцинация от COVID-19 началась с 15 января. Подать заявку на прививку от коронавируса можно через сайт covidtomsk.ru, а также по единому номеру 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту жительства. Кроме того, с 31 января должна в полном объеме заработать запись через портал «Госуслуги».

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