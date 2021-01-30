Коронавирус в Томске, последние новости на 30 января 2021 года: еще двое жителей региона скончались за сутки от COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о готовности власти к любому сценарию развития событий в пандемию.

30 января в Томской области общее число заболевших составило 28 143 человека. За сутки было выявлено 93 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 124 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 280, число умерших – 263 (в том числе 2 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции двоих человек. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Пациенты страдали гипертонией, ожирением, у одного из них была ишемическая болезнь сердца, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен 0,97.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по-прежнему равен 0,97.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 220,2.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о готовности власти к любому сценарию развития событий в пандемию. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что февраль-март могут стать переломным моментом для распространения коронавируса, после чего пандемия начнет отступать. При этом он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, поэтому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо. Наиболее действенной на данный момент, по мнению специалистов, является вакцинация.

По мнению экспертов, вакцинация от коронавируса на сегодняшний день является одной из наиболее действенных мер профилактики заболевания.

В регионе масштабная вакцинация от COVID-19 началась с 15 января. Подать заявку на прививку от коронавируса можно через сайт covidtomsk.ru, а также по единому номеру 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту жительства. Кроме того, с 31 января должна в полном объеме заработать запись через портал «Госуслуги».