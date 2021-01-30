Что изменится для томичей с 1 февраля 2021 года: о выплатах, социальных сетях и кассовых чеках

Со следующего месяца получателям выплат и пособий нужно добавить к прошлогодней сумме 4,9%.

С февраля в России уже традиционно индексируются денежные выплаты и пособия, что важно для многих жителей Томской области. Новации ожидают также предпринимателей, пользователей соцсетей и будущих выпускников.

Выплаты: с февраля – традиционная индексация

С 1 февраля традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации. Минтруд РФ предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. На столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается с февраля, поскольку зависит от уровня прошлогодней инфляции, а статистики окончательно подсчитывают ее в первой половине января.

Индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К ним относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории.

Входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг тоже индексируется (в него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду). С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1 155 руб. в месяц.

С 1 февраля соцсети будут обязаны блокировать размещенный пользователями нежелательный контент.

Соцсети: блокировка нежелательного контента

В России с 1 февраля социальные сети обязаны будут блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие ненормативную лексику. Соответствующий закон был принят в конце декабря 2020 года.

Как пояснили в Госдуме РФ, к противозаконным относятся материалы, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков; детская порнография; призывы к самоубийству; информация, выражающая явное неуважение к обществу и государству; призывы к массовым беспорядкам.

Соцсети (по закону это должны быть ресурсы с аудиторией более 500 тыс. человек) обязаны самостоятельно отслеживать такие материалы. Если администрация ресурса не уверена в том, является ли контент противоправным, необходимо будет обратиться за разъяснением в Роспотребнадзор. Пользователи, не согласные с блокировкой, тоже должны оспаривать решение через ведомство.

Если же информация своевременно удалена не будет, как пользователям, так и интернет-ресурсам могут грозить штрафы до 200 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. – для должностных лиц, до 8 млн руб. – для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы будут увеличиваться. За неудаленные сообщения, содержащие мат, штрафов пока не предусмотрено.

Кассовый чек: с указанием товара или услуги

Индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы, с 1 февраля 2021 года должны отражать в кассовом чеке наименование товаров или услуг и их количество. Такие требования уже действуют в стране, однако ранее для указанных ИП была сделана отсрочка.

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допускается добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из нее.

Нововведение в первую очередь затронет малый бизнес, небольшие магазины и предприятия из сферы услуг. За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф для должностного лица в размере 3 тыс. руб., для ИП или организации – 10 тыс. руб.

Обязательные требования для бизнеса теперь должны вступать в силу или с 1 марта, или с 1 сентября.

Требования к бизнесу: только два раза в год

Новые обязательные требования для бизнеса (по охране труда и экологии, санитарные и т. д.) теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования. Это правило с 1 февраля 2021 года закрепляет закон «Об обязательных требованиях в РФ».

Введение двух «окон» вступления в силу нормативных правовых актов активно поддерживалось бизнесом. Этот механизм позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями, пишет «РГ».

Исключением из правила станет регулирование, принятое в связи с введением ЧС или режима повышенной готовности, а также в связи с эпидемиями, катастрофами, терактами и прочими бедствиями.

Единый госэкзамен: завершится прием заявлений

Прием заявлений от тех, кто хотел бы сдавать единый государственный экзамен в 2021 году, завершится 1 февраля. В Рособрнадзоре уточнили, что сдать ЕГЭ смогут, в том числе, и выпускники прошлых лет. Досрочный период единого госэкзамена нынче проводиться не будет; основной планируется провести с 31 мая по 2 июля.

Для выпускников, планирующих в 2021-м поступать в вузы, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. Единый госэкзамен по математике базового уровня в нынешнем году не проводится, уточнили в ведомстве.

Те, кто не планирует поступать в вузы в текущем году, должны будут сдать два обязательных предмета в формате государственного выпускного экзамена – это русский язык и математика.