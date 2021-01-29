Коронавирус в Томске, последние новости на 29 января 2021 года: вакцинация педагогов продолжается

Общее число исцелившихся от «короны» в Томской области составляет на сегодняшний день 25 156.

29 января в Томской области общее число заболевших составило 28 050 человек. За сутки было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 131 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 156, число умерших – 261 (в том числе 6 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга. хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, онкология, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За сутки было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, показатель роста снова устремился вниз.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 231,6.

Вакцинация от коронавируса является основным превентивным методом против заражения опасной инфекцией, особенно это касается тех, кто постоянно контактирует с другими людьми. Около 300 педагогов в Томской области вакцинировались от коронавируса. Еще 400 человек поставили первый компонент прививки. Об этом в пятницу, 29 января, рассказала заместитель губернатора Людмила Огородова.

- В детских садах за год у 0,63% детей был зафиксирован коронавирус, заразились 1,3% воспитателей, 1,1% детей в школах, 7,1% учителей и сотрудников школ. Среди студентов - 1,5%, иностранных студентов - 0,8%, сотрудники и педагоги - 4,4%. В целом мы считаем, что в 2020 году нам удалось удержать систему и обеспечить те требования родителей к образованию, которые были озвучены, - отметила она.

Около 300 педагогов в Томской области вакцинировались от коронавируса. Еще 400 человек поставили первый компонент прививки.

По словам замгубернатора, около 1 тыс. педагогов общего и среднего профессионального образования изъявили желание поставить прививку. При этом вакцинацию планируется проводить на рабочих местах.

- У нас есть проблемы с тем, что педагоги не решили окончательно для себя этот вопрос. Вакцинация добровольна, но убеждений и бесед никто не отменял. Педагоги - объект целевого воздействия инфекции, поэтому им надо вакцинироваться, - подчеркнула Людмила Огородова.

Вакцинация от COVID-19 началась 21 декабря. С 15 января 2021 года вакцинировать начали всех жителей области. Подать заявку на прививку от коронавируса можно через сайт ковидтомск.рф, заполнив анкету.