Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в Томской области до 31 марта

В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, принял решение продлить действующий в регионе режим ограничений до 31 марта, сообщил оперштаб в своем telegram-канале.

Уточняется, что глава области смягчил ряд действовавших ограничений и допустил досрочную отмену части других ограничительных мероприятий в случае значительного улучшения эпидемической ситуации.

- Благодаря вовремя принятым мерам, отлаженной работе системы здравоохранения, масочному режиму, ответственности людей, за минувший месяц нам удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и добиться положительной динамики снижения заболеваемости, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако мы все понимаем, что нам помогли и аномальные холода, и то, что люди в новогодние праздники предпочли остаться дома, и конечно, то, что мы начали массовую вакцинацию. В то же время объем поставок вакцины в регион пока недостаточен, а риски очередной волны слишком велики, чтобы снимать ограничения. Поэтому мы сохраняем еще на два месяца, до 31 марта, обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия.

По словам Сергея Жвачкина, ограничительный режим в нашем регионе всегда был продуманным и взвешенным, без сверхжестких, но и без популистских мер.

- Однако мы по-прежнему будем требовать обязательного соблюдения масочного режима – это не прихоть медиков или власти, а вопрос здоровья людей. Пока не проведем массовую вакцинацию, пока не уйдет эпидемия, маски и социальная дистанция будут частью нашей жизни, - подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что по мере улучшения ситуации будут сниматься действующие ограничения. В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов. Кроме того, Жвачкин принял решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с профильным областным департаментом по спорту, проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей.