Вакцина для всех: в Томской области набирает обороты прививочная кампания

Надо ли большинству населения вакцинироваться от COVID-19? Разбираемся вместе с экспертами. Фото: Ксения Высотина

Нина Аркадьевна В. – женщина в возрасте 65+. В пандемию старается никуда особо не выходить, разве что в ближайший магазин да на прогулку. Недавно она позвонила в редакцию «КП-Томск» с вопросом: какими могут быть последствия вакцинации для пожилых? «Страшно заболеть, дети и внуки живут в Новосибирске, я тут одна, ухаживать будет некому, – поделилась она переживаниями. – Прививку от коронавируса никто из моих знакомых не ставил, спросить не у кого, как вакцина влияет на организм?»…

Эти переживания знакомы многим. Попробуем разобраться в сути вопроса вместе с экспертами.

«Хроника» прививке не помеха

Что говорят врачи по поводу вакцинации людей из старшей возрастной категории? Все они могут и должны быть привиты, утверждают медики.

– Даже при наличии хронических неинфекционных заболеваний – таких как сахарный диабет, прививку людям в 65+ ставить разрешено, – поясняет Юлия Самойлова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Томской области. – Это та категория, которая наиболее уязвима. Повлиять на организм вакцина может только положительно: она защищает нас от смертельно опасной инфекции.

По словам Ю. Самойловой, обострения хронических заболеваний после прививания, как правило, не бывает. Но стандартные реакции могут быть, к примеру, легкая температура, небольшое покраснение в месте прививки, хотя чаще всего все проходит спокойно. Сейчас в очередь на прививку записано около 17 тыс. томичей, более трети из них – люди старшего поколения.

Медики: даже при наличии хронических заболеваний прививку людям в 65+ ставить разрешено. Фото: Ксения Высотина

Две вакцины: в чем различия?

Однако умы томичей будоражат и другие вопросы. Например, можно ли прививаться при наличии в организме антител?

– Если у человека уже есть антитела, тогда прививаться нет необходимости. Ведь сам по себе смысл прививки – это выработка антител. Но надо понимать, что пока неизвестно, как долго сохраняются они в крови. Поэтому лучше, конечно, перед тем как собираться на вакцинацию, сдать тест на титры антител, – говорит доктор Самойлова.

Сейчас в Томской области жителей прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V»), однако все знают, что существует и альтернатива – «ЭпиВакКорона». В чем их отличие, есть ли смысл ждать поставок в регион незнакомого пока вещества?

Эксперты поясняют: разница в способах производства. «Спутник V» является векторной вакциной, «ЭпиВакКорона» – пептидной. Главное их отличие состоит в том, что первая имеет ослабленные элементы коронавируса (хотя и не способные к размножению), а вторая – полностью синтетическая. Вакцина «Спутник V» создана на основе аденовирусного вектора, который исполняет роль курьера для доставки в организм человека информации о коронавирусе и выработки иммунитета. Для получения вакцины удаляется генетический материал аденовируса, а на его место вставляется материал с кодом белка с шипа коронавируса.

– Вирусные векторы-носители доставляют генетический материал коронавируса в клетку. Такой новый элемент для организма человека безопасен и при этом способен стимулировать иммунную систему к выработке антител к коронавирусу, которые в дальнейшем и будут защищать от инфекции, – рассказывает руководитель отдела онкологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, профессор Александр Аллахвердян.

По его словам, аденовирус не может размножаться в организме и вызывать инфекцию, зато может проникать в клетки человека. «Спутник V» стимулирует и гуморальный (белки-антигены), и клеточный иммунитет.

Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (фрагментам коронавируса). Обе вакцины стали настоящим прорывом для российской медицины. И обе они разрешены для пожилых людей.

Сейчас жителей Томской области прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V»). Фото: Ксения Высотина

В ожидании импорта

Некоторые томичи с нетерпением ожидают момента, когда в нашей стране появятся вакцины зарубежного производства.

– Известно, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna в России не зарегистрированы, – подчеркивает Юлия Самойлова. – Они должны пройти клинические исследования, чтобы поступить в гражданский оборот. Обычно это многоэтапный процесс, который, в зависимости от протокола, длится от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому в ближайшее время (примерно полгода, может быть, год) они у нас точно не появятся. Их исследования в России еще даже не стартовали. Что касается наших вакцин, они есть в общегражданском обороте, мы можем прививаться. Без прививок коллективный иммунитет у нас может появиться, когда переболеет не менее 70% населения.