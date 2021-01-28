Коронавирус в Томске, последние новости на 28 января 2021 года: кривая заболеваемости пошла в рост

Рост числа заболевших за сутки - еще не показатель того, что коварная инфекция снова набирает обороты. Но власть региона рекомендует не ослаблять внимание к соблюдению мер личной санбезопасности.

28 января в Томской области общее число заболевших составило 27 947 человек. За сутки было выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 128 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 25 025, число умерших – 255.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 52,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

115 заболевших коронавирусом - такова статистика минувших суток в Томской области.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 241,6.