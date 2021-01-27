Коронавирус в Томске, последние новости на 27 января 2021 года: губернатор Сергей Жвачкин намерен продлить режим повышенной готовности

"Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность" - отметил губернатор Жвачкин, говоря о своем намерении продлить режим повышенной готовности в регионе.

27 января в Томской области общее число заболевших составило 27 832 человекf. За сутки было выявлено 102 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 132 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 897, число умерших – 255.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 53,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 244,5.

Графическое изображение ситуации с коронавирусом вселяет оптимизм: снижение заболеваемости очевидно.

Несмотря на явную стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в регионе, губернатор Сергей Жвачкин заявил о своем намерении продлить режим повышенной готовности, действующий в регионе из-за COVID-19, сообщил оперштаб в среду.

Напомним, данный режим был введен в регионе 31 марта 2020 года для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, затем неоднократно продлевался, в последний раз – до 1 февраля 2021 года.

По словам главы региона, благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и работе врачей эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась – численность заболевших сократилась.

- Но расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий, – подчеркнул Сергей Жвачкин. На какой срок планируется продлить режим ограничений, губернатор не уточнил.

Отметим, губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на то, что в торговых центрах, общественном транспорте, в местах массового пребывания людей продолжится действие масочного режима, и контроль за его соблюдением не должен быть ослаблен.

Напомним, медики прогнозируют третью волну заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Томской области в марте. По оценкам экспертов, она будет слабее второй (в сентябре - декабре 2020 года), но сильнее первой (в апреле - августе). В ожидании третьей волны власти планируют до весны 2021 года развернуть резервный респираторный госпиталь в томском Дворце зрелищ и спорта. Он обойдется областной казне почти в 90 млн рублей.