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Расслабляться рано: губернатор намерен продлить в Томской области режим ограничений

При этом эпидемическая ситуация в регионе значительно улучшилась
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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По словам Сергея Жвачкина, до конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса.

По словам Сергея Жвачкина, до конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен продлить в регионе режим ограничений, сообщила сегодня, 27 января, пресс-служба обладминистрации. – Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю над соблюдением масочного режима и, конечно, работе врачей, эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась, – заявил глава региона, выступая на Дне главы муниципального образования. – И, конечно, в сокращении численности заболевших заслуга жителей, которые стали бережно и ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. Однако расслабляться рано, подчеркнул губернатор: «Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий». Сергей Жвачкин обратил внимание глав муниципалитетов, что в торговых центрах, в общественном транспорте, в местах массового пребывания продолжит действовать масочный режим, контроль над соблюдением которого не должен быть ослаблен.

Глава региона отметил также, что полная победа над COVID-19 возможна только после массовой вакцинации жителей.

– Вакцинация сегодня доступна в каждом муниципальном образовании нашей области. Прививки ставят везде, всем и бесплатно, – приводит пресс-служба

слова губернатора. – Первый компонент прививки от коронавируса уже поставили

четыре тысячи жителей области. Активно идет предварительная запись. Восемь тысяч человек изъявили желание поставить вакцину на нашем сайте ковидтомск.рф. Семь тысяч оставили заявки в поликлиниках. Тысяча людей записалась через портал госуслуг, еще столько же – через горячую линию департамента здравоохранения.

До конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса, добавил С. Жвачкин.

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