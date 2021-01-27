Расслабляться рано: губернатор намерен продлить в Томской области режим ограничений

По словам Сергея Жвачкина, до конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен продлить в регионе режим ограничений, сообщила сегодня, 27 января, пресс-служба обладминистрации. – Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю над соблюдением масочного режима и, конечно, работе врачей, эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась, – заявил глава региона, выступая на Дне главы муниципального образования. – И, конечно, в сокращении численности заболевших заслуга жителей, которые стали бережно и ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. Однако расслабляться рано, подчеркнул губернатор: «Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий». Сергей Жвачкин обратил внимание глав муниципалитетов, что в торговых центрах, в общественном транспорте, в местах массового пребывания продолжит действовать масочный режим, контроль над соблюдением которого не должен быть ослаблен.

Глава региона отметил также, что полная победа над COVID-19 возможна только после массовой вакцинации жителей.

– Вакцинация сегодня доступна в каждом муниципальном образовании нашей области. Прививки ставят везде, всем и бесплатно, – приводит пресс-служба

слова губернатора. – Первый компонент прививки от коронавируса уже поставили

четыре тысячи жителей области. Активно идет предварительная запись. Восемь тысяч человек изъявили желание поставить вакцину на нашем сайте ковидтомск.рф. Семь тысяч оставили заявки в поликлиниках. Тысяча людей записалась через портал госуслуг, еще столько же – через горячую линию департамента здравоохранения.

До конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса, добавил С. Жвачкин.