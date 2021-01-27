Стресс-тест для экономики: в Томской области промышленное производство сократилось за год на 9%

В прошлом году текстильное производство било рекорды за счет шитья многоразовых масок.

На днях, подводя итоги 2020 года, заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов заявил, что Томская область успешно прошел пандемический стресс-тест: основные макроэкономические показатели региона оказались даже выше средних по России.

По его словам, положительную динамику демонстрируют обрабатывающие производства, строительство и ввод жилья, сельское хозяйство, оптовая торговля, то есть практически все приоритетные отрасли. Взяв за основу информация Томскстата, посмотрим, как в процентном выражении выглядят экономические успехи и неудачи ковидного периода.

Со сметаной нет проблем

Итак, промпроизводство в январе-декабре 2020 года в Томской области сократилось на 9,3% по сравнению с 2019-м. Рост отмечен в обрабатывающих отраслях (+8,6%), а также в водоснабжении и утилизации отходов (+3,7%), при этом серьезно снизились показатели добычи полезных ископаемых – в среднем на 20,7%. Так, газа природного и попутного было добыто меньше на 2,3%, а нефти сырой (включая газовый конденсат) – на 24,8%. Добыча песка сохранилась на уровне 2019 года.

Сметаны томичи выпустили больше, а молока и сливочного масла – меньше, чем годом ранее.

Производство пищевых продуктов к январю-декабрю прошлого года увеличилось на 5,0%. Больше произведено сметаны (на 30,4%), свинины (на 16,2%), мясных полуфабрикатов (на 10,7%), колбасных изделий (на 8,0%). В то же время в регионе выпустили меньше сливочного масла (на 23,4%), молока (на 17,5%), хлебобулочных изделий (на 9,7%), а еще творога, сыров и мяса птицы. Напитков, правда, «наварили» больше на 1,1%, в том числе безалкогольных – на 13,6%.

В ряде отраслей произошел заметный рост, несмотря на разгул коронавирусной инфекции. Скажем, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 22,4%; металлургическое производство – на 23,6% (поясним, что сюда включена реализация северского проекта «Прорыв»); резиновых и пластмассовых изделий – на 13,0%.

Не удивительно, что за год в 3,7 раза увеличился выпуск текстиля: местные предприятия переключились на защитные маски и другие изделия для медицинских нужд. Однако выросло и производство мебели – на 74,9% по сравнению с 2019-м; неужели томичи в пандемию проявили повышенный интерес к предметам обстановки?

Рывок под новый год

Дальше Томскстат называет отрасли, в которых цифры пошли на снижение. Так, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, уменьшилось на 31,2%; сюда входит, в частности, выпуск дверей и окон из металлов, которых было выпущено меньше на 13,8%.

Сократились объемы в обработке древесины и производстве изделий из дерева, таких как пиломатериалы и шпон для фанеры (в среднем на 9,0%), а также в производстве электрооборудования (на 17,9%).

Судя по итоговым цифрам, строители явно ощутили нехватку в бетоне и прочих материалах.

На фоне заявлений властей о поддержке строителей и необходимости наращивать в Томской области возведение жилья вызывает недоумение следующий факт: выпуск строительных растворов снизился на 45,9% по сравнению с 2019 годом. Сборных изделий из цемента, бетона и искусственного камня было выпущено меньше на 27,8%, товарного бетона – на 16,5%. Производство электроэнергии, а также пара и горячей воды тоже снизилось, хотя и не так заметно, – соответственно на 6,8% и 4,2%.

Справедливости ради, завершается отчет статистиков на оптимистичной ноте: в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем промпроизводство увеличилось почти на треть, точнее, на 31,3%.

Рост зафиксирован в обрабатывающих производствах (на 51,3%); водоснабжении и организации сбора отходов (на 27,6%); обеспечении электроэнергией, газом и паром (на 24,3%). Наконец, всего за месяц набрала обороты по-прежнему актуальная для областного бюджета добыча полезных ископаемых – плюс 12,3%.

В общероссийском тренде

По информации Росстата, в целом по стране в минувшем декабре все отрасли и секторы экономики, кроме сырьевого, показали рост объемов. Лучшую динамику продемонстрировала энергетика: +4,7% к декабрю 2019 года и +16,4% к ноябрю 2020-го. Обрабатывающие производства нарастили 4,4% и 14,1% соответственно. Показатели сырьевого сектора в РФ за 12 месяцев снизились на 8,5%, но прибавили 3,6% к ноябрю 2020 года. У томских добытчиков, как сказано выше, результаты более внушительные.

В Томской области добыча нефти снизилась по причине соглашения между ОПЕК+ и Россией. Если вернуться к началу, на общероссийском фоне Томская область действительно выглядит достойно, во-первых. И, во-вторых, тенденции к росту/падению в регионе прослеживаются примерно те же, что и по РФ. Отраслями, показавшими максимальный рост в 2020 году по сравнению с 2019-м, стали производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; текстильных изделий; химическое производство; изготовление резиновых и пластмассовых изделий; производство продуктов питания.

В Томской области добыча нефти снизилась по причине соглашения между ОПЕК+ и Россией.

Остается процитировать томского вице-губернатора, который заметил: «Есть надежда, что экономика региона выйдет на траекторию стабильного развития».