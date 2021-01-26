Где сделать прививку от коронавируса в Томске: все пункты вакцинации

Томичи, успевшие поставить обе прививки, начали получать электронные сертификаты. Фото: Ксения Высотина

Массовая вакцинация от COVID-19 разворачивается в Томской области и по всей стране. На сегодняшний день в регионе уже привито 2 062 человека, из них 1 061 пациент прошел оба этапа (в основном это медики). Более пяти тысяч жителей заявили о своем намерении поставить прививку. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Томске.

По предварительной записи

Все желающие получить прививку от коронавируса могут записаться на вакцинацию через онлайн-сервис:

портал Госуслуги;

сайт covidtomsk.ru.

Можно сделать это по единому номеру 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8) либо по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616.

А также можно записаться через регистратуру удобной для вас поликлиники.

Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках:

Медико-санитарная часть № 1, улица Мокрушина, 12/1;

Медико-санитарная часть № 2, улица Бела Куна, 3;

Медико-санитарная часть "Строитель", Фрунзе проспект, 116;

Поликлиника ТНЦ СО РАН, Академический проспект, 7;

Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича, улица Нахимова, 3;

Томская районная больница, улица Больничная, 27;

Светленская районная больница, улица Светлый поселок, 34;

Больница № 2, улица Карташова, 38;

Поликлиника № 1, Ботанический переулок, 4;

Поликлиника № 10, проспект Мира, 17;

Поликлиника № 4, улица Иркутский тракт, 39/1;

Поликлиника № 8, Комсомольский проспект, 62.