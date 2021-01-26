Где сделать прививку от коронавируса в Томске: все пункты вакцинации

Томичи, успевшие поставить обе прививки, начали получать электронные сертификаты.
Фото: Ксения Высотина
Массовая вакцинация от COVID-19 разворачивается в Томской области и по всей стране. На сегодняшний день в регионе уже привито 2 062 человека, из них 1 061 пациент прошел оба этапа (в основном это медики). Более пяти тысяч жителей заявили о своем намерении поставить прививку. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Томске.
По предварительной записи
Все желающие получить прививку от коронавируса могут записаться на вакцинацию через онлайн-сервис:
портал Госуслуги;
сайт covidtomsk.ru.
Можно сделать это по единому номеру 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8) либо по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616.
А также можно записаться через регистратуру удобной для вас поликлиники.
Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках:
Медико-санитарная часть № 1, улица Мокрушина, 12/1;
Медико-санитарная часть № 2, улица Бела Куна, 3;
Медико-санитарная часть "Строитель", Фрунзе проспект, 116;
Поликлиника ТНЦ СО РАН, Академический проспект, 7;
Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича, улица Нахимова, 3;
Томская районная больница, улица Больничная, 27;
Светленская районная больница, улица Светлый поселок, 34;
Больница № 2, улица Карташова, 38;
Поликлиника № 1, Ботанический переулок, 4;
Поликлиника № 10, проспект Мира, 17;
Поликлиника № 4, улица Иркутский тракт, 39/1;
Поликлиника № 8, Комсомольский проспект, 62.