Коронавирус в Томске, последние новости на 26 января 2021 года: за сутки зарегистрировано 98 заразившихся

Общее число исцелившихся от «короны» в Томской области составляет теперь 24 765, что на сотню человек больше, чем было вчера. Фото: Предоставлено рекламодателем

26 января в Томской области общее число заболевших составило 27 730 человек. За сутки было выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 105 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 765, число умерших – 255 (в том числе 4 – за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 52,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

26 января в Томской области общее число заболевших составило 27 730 человек, уровень заболеваемости стал еще ниже.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 263,8.