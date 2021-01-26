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Общество

Что дальше будет с ЖКУ: как томичи в январе жировки оплачивали

В условиях пандемии многие сочли ситуацию с платежами недопустимой
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Единый платежный документ, как выяснилось, не гарантирует удобства при оплате счетов за услуги ЖКУ.

Единый платежный документ, как выяснилось, не гарантирует удобства при оплате счетов за услуги ЖКУ.

Огромные очереди скопились на прошедшей неделе в офисах, куда томичи шли, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Это и неудивительно: еще в декабре единая квитанция позволяла внести деньги сразу за несколько видов ЖКУ и жить спокойно. В январе сделать это оказалось проблематично.

Курс на сближение… и заражение

– Когда осенью ресурсоснабжающие организации ввели единую квитанцию, мне показалось, что это будет удобно, – делится впечатлениями Алевтина Николаевна В. после почти двухчасового пребывания в офисе ЕИРЦ (Единого информационного расчетного центра) на Иркутском тракте, 37а. – Можно было хоть на почту пойти, хоть в отделение банка, и там спокойно расплатиться. Сейчас комиссию больше двух процентов насчитывают. Пришла сюда – тут очередь. Помещение крошечное, расположено возле входной двери в торговый центр, толпа друг другу в лицо дышит. А ведь сейчас пандемия! В маске тяжело, снять ее невозможно. На ногах больше полутора часов отстояла. Мне надо на работу бежать в больницу, а я тут застряла. Позвонила сменщице, все объяснила, попросила задержаться. Потом такси пришлось взять. Платежи все же внесла – во второй раз пройти тот же путь у меня бы сил не хватило. Комиссию, хоть и небольшую, а все же взяли.

Ольга Стеценко платила за коммуналку в офисе РТС, где также люди давились в очереди. «Меня очень впечатлил этот момент, ведь в последнее время мне только в автобусах приходилось видеть столько народа. Все в моей семье переболели, а сейчас вирус мутирует, не хочется опять слечь. Насчет комиссии не помню, – признается собеседница. – Может, и взяли сколько-то. Главным было уложиться в ту сумму, которой я располагала, и ухитриться дистанцироваться от товарищей по несчастью».

Почем процент комиссии?

Банки и почтовые отделения с января 2021 года берут с томичей комиссию при оплате коммунальных услуг.

– При оплате ЖКУ через банки, почту и других платежных агентов, данные организации будут взимать с плательщиков комиссию. Раньше она входила в состав платы за коммунальные услуги. Но в сентябре 2019 года изменилось законодательство, которое регулирует установление тарифов для организаций. Через год оно вступило в силу, – поясняет Алексей Смирнягин, генеральный директор «ЕИРЦ Томской области». – С 2021 года, согласно постановлению правительства РФ № 1164, ресурсоснабжающие организации не имеют права включать затраты за сбор платежей через платежных агентов в свой тариф.

Сколько составляет размер комиссионных сборов, которые взимаются с потребителей услуг ЖКХ при личном посещении офисов ресурсоснабжающих организаций? В ЕИРЦ это 1,1%. В отделениях Почты России – 2%. В Сбере тем, кто использует приложение «Сбербанк Онлайн» и систему автоплатежей, начисляют минимальную комиссию – 1%. При оплате в банкомате комиссия составит 1,2%. В отделении банка томичам придется внести «сверху» 2,5% при использовании карты и 3% – если они платят наличными.

Так, за платеж общей суммой в 3,5 тыс. рублей комиссия в отделении банка составит 105 рублей, через приложение «Сбербанк Онлайн» или автоплатеж – 35 рублей, через банкомат – 42 рубля.

В областном центре в пунктах приема ООО «Томский расчетный центр» по ул. Елизаровых, 79/2, пр. Мира, 48/3, и пр. Фрунзе, 152, а также на Иркутском тракте, 112д, комиссия за холодную воду и ТКО не взимается.

Кому – Интернет, а кому и нет

Пожалуй, палочкой-выручалочкой для многих томичей сегодня служит возможность оплатить счета без комиссионных сборов через личные кабинеты на сайтах ресурсоснабжающих организаций.

К примеру, погасить текущие платежи по всем статьям расходов за ЖКУ, включенным в единый платежный документ (электроэнергия, теплоснабжение, горячее водоснабжение), можно в личном кабинете ЕРКЦ Томской области на Интернет -сайте my.tomskenergosbyt.ru. Холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) – в личном кабинете ООО «Томский расчетный центр» на сайте tomrc.ru.

Только вот незадача, такой путь обойти комиссию подходит не всем. Представители старшего поколения в основном затрудняются пользоваться личным кабинетом. Вот почему в офисах компаний, принимающих платежи, большинство клиентов составляют пожилые томичи.

Молодежь и люди среднего возраста могут оплатить "коммуналку" онлайн, старшее поколение - не всегда.

Молодежь и люди среднего возраста могут оплатить "коммуналку" онлайн, старшее поколение - не всегда.

Им бы надо в пандемию находиться в уютных квартирах или дышать свежим воздухом на прогулках, а не париться в масках и зимней теплой одежде в душных помещениях часами. Хорошо, если у наших старичков есть заботливые дети и внуки, которые возьмут на себя эти хлопоты...

А ведь, казалось бы, всего-то и надо: сделать скан QR-кода с квитанции и войти в личный кабинет со смартфона либо завести свою страничку на нужном сайте – и оплачивать ЖКУ. Да только кабинеты придется создавать на нескольких сайтах. Пожилым людям эти премудрости не всегда под силу. Вот бы о ком подумать нашим уважаемым законодателям. Порядок-то оплаты теперь вряд ли изменится.

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