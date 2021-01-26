Что дальше будет с ЖКУ: как томичи в январе жировки оплачивали

Единый платежный документ, как выяснилось, не гарантирует удобства при оплате счетов за услуги ЖКУ.

Огромные очереди скопились на прошедшей неделе в офисах, куда томичи шли, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Это и неудивительно: еще в декабре единая квитанция позволяла внести деньги сразу за несколько видов ЖКУ и жить спокойно. В январе сделать это оказалось проблематично.

Курс на сближение… и заражение

– Когда осенью ресурсоснабжающие организации ввели единую квитанцию, мне показалось, что это будет удобно, – делится впечатлениями Алевтина Николаевна В. после почти двухчасового пребывания в офисе ЕИРЦ (Единого информационного расчетного центра) на Иркутском тракте, 37а. – Можно было хоть на почту пойти, хоть в отделение банка, и там спокойно расплатиться. Сейчас комиссию больше двух процентов насчитывают. Пришла сюда – тут очередь. Помещение крошечное, расположено возле входной двери в торговый центр, толпа друг другу в лицо дышит. А ведь сейчас пандемия! В маске тяжело, снять ее невозможно. На ногах больше полутора часов отстояла. Мне надо на работу бежать в больницу, а я тут застряла. Позвонила сменщице, все объяснила, попросила задержаться. Потом такси пришлось взять. Платежи все же внесла – во второй раз пройти тот же путь у меня бы сил не хватило. Комиссию, хоть и небольшую, а все же взяли.

Ольга Стеценко платила за коммуналку в офисе РТС, где также люди давились в очереди. «Меня очень впечатлил этот момент, ведь в последнее время мне только в автобусах приходилось видеть столько народа. Все в моей семье переболели, а сейчас вирус мутирует, не хочется опять слечь. Насчет комиссии не помню, – признается собеседница. – Может, и взяли сколько-то. Главным было уложиться в ту сумму, которой я располагала, и ухитриться дистанцироваться от товарищей по несчастью».

Почем процент комиссии?

Банки и почтовые отделения с января 2021 года берут с томичей комиссию при оплате коммунальных услуг.

– При оплате ЖКУ через банки, почту и других платежных агентов, данные организации будут взимать с плательщиков комиссию. Раньше она входила в состав платы за коммунальные услуги. Но в сентябре 2019 года изменилось законодательство, которое регулирует установление тарифов для организаций. Через год оно вступило в силу, – поясняет Алексей Смирнягин, генеральный директор «ЕИРЦ Томской области». – С 2021 года, согласно постановлению правительства РФ № 1164, ресурсоснабжающие организации не имеют права включать затраты за сбор платежей через платежных агентов в свой тариф.

Сколько составляет размер комиссионных сборов, которые взимаются с потребителей услуг ЖКХ при личном посещении офисов ресурсоснабжающих организаций? В ЕИРЦ это 1,1%. В отделениях Почты России – 2%. В Сбере тем, кто использует приложение «Сбербанк Онлайн» и систему автоплатежей, начисляют минимальную комиссию – 1%. При оплате в банкомате комиссия составит 1,2%. В отделении банка томичам придется внести «сверху» 2,5% при использовании карты и 3% – если они платят наличными.

Так, за платеж общей суммой в 3,5 тыс. рублей комиссия в отделении банка составит 105 рублей, через приложение «Сбербанк Онлайн» или автоплатеж – 35 рублей, через банкомат – 42 рубля.

В областном центре в пунктах приема ООО «Томский расчетный центр» по ул. Елизаровых, 79/2, пр. Мира, 48/3, и пр. Фрунзе, 152, а также на Иркутском тракте, 112д, комиссия за холодную воду и ТКО не взимается.

Кому – Интернет, а кому и нет

Пожалуй, палочкой-выручалочкой для многих томичей сегодня служит возможность оплатить счета без комиссионных сборов через личные кабинеты на сайтах ресурсоснабжающих организаций.

К примеру, погасить текущие платежи по всем статьям расходов за ЖКУ, включенным в единый платежный документ (электроэнергия, теплоснабжение, горячее водоснабжение), можно в личном кабинете ЕРКЦ Томской области на Интернет -сайте my.tomskenergosbyt.ru. Холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) – в личном кабинете ООО «Томский расчетный центр» на сайте tomrc.ru.

Только вот незадача, такой путь обойти комиссию подходит не всем. Представители старшего поколения в основном затрудняются пользоваться личным кабинетом. Вот почему в офисах компаний, принимающих платежи, большинство клиентов составляют пожилые томичи.

Молодежь и люди среднего возраста могут оплатить "коммуналку" онлайн, старшее поколение - не всегда.

Им бы надо в пандемию находиться в уютных квартирах или дышать свежим воздухом на прогулках, а не париться в масках и зимней теплой одежде в душных помещениях часами. Хорошо, если у наших старичков есть заботливые дети и внуки, которые возьмут на себя эти хлопоты...

А ведь, казалось бы, всего-то и надо: сделать скан QR-кода с квитанции и войти в личный кабинет со смартфона либо завести свою страничку на нужном сайте – и оплачивать ЖКУ. Да только кабинеты придется создавать на нескольких сайтах. Пожилым людям эти премудрости не всегда под силу. Вот бы о ком подумать нашим уважаемым законодателям. Порядок-то оплаты теперь вряд ли изменится.