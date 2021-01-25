Коронавирус в Томске, последние новости на 25 января 2021 года: 103 заразившихся – болезнь сдается

В регионе, как и по всей стране, ситуация постепенно стабилизируется, число заболевших ежедневно уменьшается.

25 января в Томской области общее число заболевших составило 27 632 человек. За сутки было выявлено 103 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 105 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 641, число умерших – 251.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 53,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

Коэффициент распространения инфекции сегодня составляет 0,93, что на несколько значений ниже вчерашнего показателя.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 288,9.

По данным северского Межрегионального управления № 81 ФМБА России, по состоянию на 21 января на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 6 824 подтвержденных случая COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 62 пациента, еще 23 – в ЛПУ Томска.

- Из числа ранее заболевших 6 332 человека выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 315 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 12 033 человека, - отмечают медики соседнего города.

Они добавляют также, что на территории ЗАТО Северск исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2, выполняет вирусологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России и Отдел лабораторной диагностики СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. На 21 января было выполнено 50 562 исследования. Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 432 человека.