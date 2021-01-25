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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 25 января 2021 года: 103 заразившихся – болезнь сдается

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 25 января 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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В регионе, как и по всей стране, ситуация постепенно стабилизируется, число заболевших ежедневно уменьшается.

В регионе, как и по всей стране, ситуация постепенно стабилизируется, число заболевших ежедневно уменьшается.

25 января в Томской области общее число заболевших составило 27 632 человек. За сутки было выявлено 103 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 105 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 641, число умерших – 251.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 53,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

Коэффициент распространения инфекции сегодня составляет 0,93, что на несколько значений ниже вчерашнего показателя.

Коэффициент распространения инфекции сегодня составляет 0,93, что на несколько значений ниже вчерашнего показателя.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 288,9.

По данным северского Межрегионального управления № 81 ФМБА России, по состоянию на 21 января на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 6 824 подтвержденных случая COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 62 пациента, еще 23 – в ЛПУ Томска.

- Из числа ранее заболевших 6 332 человека выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 315 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 12 033 человека, - отмечают медики соседнего города.

Они добавляют также, что на территории ЗАТО Северск исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2, выполняет вирусологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России и Отдел лабораторной диагностики СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. На 21 января было выполнено 50 562 исследования. Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 432 человека.

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