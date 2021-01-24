Коронавирус в Томске, последние новости на 24 января 2021 года: от 115 новых случаев заражения вчера до 110 сегодня

Несмотря на заметное снижение количества заболевших коронавирусом, масочный режим в Томской области никто пока не отменял.

24 января в Томской области общее число заболевших составило 27 529 человек. За сутки было выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 115 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 536, число умерших – 251.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 54,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

График демонстрирует снижение уровня заболеваемости, власти предупреждают: расслабляться пока рано.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 314,8.