Коронавирус в Томске, последние новости на 23 января 2021 года: +115 новых случаев заражения

Общее число исцелившихся от «короны» составляет на сегодняшние сутки 24 421, число умерших – 251.

23 января в Томской области общее число заболевших составило 27 419 человек. За сутки было выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 111 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 421, число умерших – 251.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 53,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции, как вчера, равен 0,96.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 111 жителей региона за текущие сутки.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 337,2.