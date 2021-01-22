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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 22 января 2021 года: за сутки скончалось шестеро жителей

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 22 января 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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За последние сутки коронавирусом заразилось 105 жителей региона, скончалось 6, выздоровело 116

За последние сутки коронавирусом заразилось 105 жителей региона, скончалось 6, выздоровело 116

22 января в Томской области общее число заболевших составило 27 304 человек. За сутки было выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 116 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 310, число умерших – 251 (в том числе 6 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шестерых человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемия сердца и головного мозга, хроническая болезнь почек, инсульт, инфаркт, онкологическое заболевание, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 53,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

Хочется верить, что снижение уровня заболеваемости приведет к снятию режима повышенной готовности в регионе.

Хочется верить, что снижение уровня заболеваемости приведет к снятию режима повышенной готовности в регионе.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 356,2.

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