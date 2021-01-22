Как уберечь пожилых людей во время самоизоляции

Исчезнуть без вести может любой, независимо от возраста, будь то ребенок, взрослый или старик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такое несчастье, как пропажа члена семьи, может произойти почти с каждым. Исчезнуть без вести может любой, независимо от возраста, будь то ребенок, взрослый или старик. Одинокие люди старше 65 лет входят в зону особого внимания: бывает сложно вычислить, когда пропал человек. Родственники могут спохватиться через несколько дней или даже недель.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» составили инструкцию, как уберечь пожилых людей во время режима самоизоляции. Соблюдение этих рекомендаций поможет людям старшего поколения чувствовать себя в безопасности.

По словам волонтеров, раньше, когда исчезали пенсионеры, в полицию и в организацию «Лиза Алерт» обращались соседи или старшие по подъезду. Но сейчас из-за повсеместной изоляции люди зачастую не знают, что происходит с их одинокими пожилыми соседями.

– Сейчас для такой категории людей морозы опаснее коронавируса. Если летом, или в плюсовую погоду у нас было больше времени, то сейчас нам приходится реагировать быстрее, не дожидаясь сбора информации. Опасно если сразу не сообщают нам о таком пропавшем, – рассказывает доброволец отряда Наталья Горовцова.

Томичам рекомендуют вспомнить всех своих одиноких пожилых родных и друзей, составить список и периодически им звонить. Это важно для их психологического состояния и для понимания того, не нужна ли им помощь.

Помогайте одиноким пожилым людям, живущим рядом: выносить мусор, покупать продукты, гулять с домашними животными и поддерживайте их. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как же предотвратить пропажу пожилого человека?

Не преуменьшайте риск. Человек с деменцией может потеряться даже в собственном подъезде, где живет 30 лет. Может не вспомнить, что вы оставили его на пять минут у дверей магазина, потому что пошли за хлебом, и пойти вас искать. Может забыть, как попасть домой, но все равно упрямо туда стремиться – пешком, без еды и воды, отказываясь от помощи прохожих. Риск есть всегда, когда вы оставили его без присмотра.

Проверяйте, помнит ли ваш близкий свою фамилию и имя – заучивайте, тренируйтесь. Найти человека под его фамилией в сотни раз проще, чем неизвестного. Даже если помнит – не останавливайтесь на этом. Учтите, что из-за стресса ваш родственник может резко забыть и фамилию, и возраст. Нашейте или наклейте с помощью утюга на его одежду бирки с его именем, возрастом и вашими контактами (обязательно!). Важно нашивать их не только на верхнюю одежду, но и на другие предметы, ведь куртку можно легко снять или потерять.

Постарайтесь следить за тем, чтобы у него всегда был с собой мобильный телефон – самой простой модели, который долго держит зарядку. Научите своего пожилого близкого отвечать хотя бы на входящие звонки, а не получится – просто брать его с собой (или кладите в карман сами). Оформите сим-карту на себя и подключите функцию получения геолокации у сотового оператора: подобные функции под разными названиями есть у всех представителей «большой тройки».

Купите GPS-маяк или GPS-трекер – их можно надеть как браслет или положить в карман. Следите, чтобы гаджеты всегда были заряжены.

Если ваш близкий часто бывает дома один, установите датчики открытия входной двери. Так вы будете знать, что ваш родственник вышел из дома, во сколько это произошло, и сможете сразу отреагировать.

Если ваш близкий все-таки пропал – не медлите!

Звоните по номеру горячей линии 8(800)700-54-52 организации «Лиза Алерт» и пишите заявление о пропаже в полицию. Принять его обязаны сразу же, вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента ухода человека.

Напомним, что в рамках проекта «Мы вместе» в Томске волонтеры продолжают оказывать помощь пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Добровольцы помогают доставить продукты и лекарства, выгулять питомцев, а также разносят бесплатные лекарственные наборы для томичей с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим медицинскую помощь на дому.