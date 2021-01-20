Коронавирус в Томске, последние новости на 20 января 2021 года: с 31 января на прививку можно будет записаться на Госуслугах

За сегодняшние сутки в регионе число заразившихся составило 112 человек. Продолжается вакцинация от COVID-19 в медучреждениях по записи.

20 января в Томской области общее число заболевших составило 27 080 человек. За сутки было выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 119 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 091, число умерших – 245.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен 0,94.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 394,6.

Ситуация со снижением уровня заболеваемости в Томской области продолжает обнадеживать.

В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. С 31 января записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг сможет любой гражданин России. Эту возможность должны обеспечить Минцифры и Минздрав. Они же обязаны обеспечить приоритет граждан на вакцинацию в зависимости от возраста и места работы.

В пресс-службе Минцифры России пояснили: чтобы записаться на процедуру, на стартовой странице портала необходимо будет выбрать услугу «Запись на прием к врачу» либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса. С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации.

Сейчас жители Томской области могут записаться на вакцинацию на сайте ковидтомск.рф. Одновременно отрабатывается синхронизация записей на областном сервисе и на портале государственных услуг.