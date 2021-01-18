18 января в Томской области общее число заболевших составило 26 849 человек. За сутки было выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 191 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 23 860, число умерших – 241.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 428,2.