17 января в Томской области общее число заболевших составило 26 734 человека. За сутки было выявлено 117 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 214 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 23 669, число умерших – 241.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,5% мест. Коэффициент распространения инфекции на сегодня равен 0,93.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 441,9.