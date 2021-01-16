16 января в Томской области общее число заболевших составило 26 617 человек. За сутки было выявлено 121 новый случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 239 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 23 455, число умерших – 241.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 457,5.Некоторые томичи, уже переболевшие COVID-19, считают, что получили пожизненный иммунитет от коронавируса. Как долго организм сохраняет защиту? По данным предварительных исследований, иммунитет к коронавирусу держится от 3 до 5 месяцев, при этом его снижение начинается уже после третьего месяца, отметил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Уточним, что ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан высказала мнение о том, в текущем году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным ВОЗ, чтобы остановить вирус, нужно привить 60–70% населения мира. В России на данный момент выявлено более 3,5 млн случаев заражения, в мире - 93,4 млн. Массовая вакцинация в стране стартует 18 января.Напомним, в Томской области прививочная кампания началась в пятницу, 15 января.