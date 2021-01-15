15 января в Томской области общее число заболевших составило 26 596 человек. За сутки было выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 257 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 23 216, число умерших – 235.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 51,2% мест. Коэффициент распространения инфекции, как и вчера, равен 0,98.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 469,9.Эксперты отмечают, что свободный коечный фонд в Томской области впервые с октября 2020 года превысил 50%. В регионе число свободные коек для больных коронавирусом сокращалось, достигнув минимальных значений к середине ноября. Однако в конце декабря-начале января 2021 года этот параметр начал расти.Власти планировали c конца января начать сокращать число коек для больных коронавирусом. Однако эта мера будет принята при подтверждении положительных прогнозов.В то же время, губернатор озвучил мнение экспертов о том, что как раз в последних числах января может быть новый всплеск заражения COVID-19. Его специалисты связывают c недавними новогодними праздниками и длящимся 14 дней инкубационным периодом развития болезни.