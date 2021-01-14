14 января в Томской области общее число заболевших составило 26 377 человек. За сутки было выявлено 123 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 211 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 22 959, число умерших – 235.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98 (вчера он составлял 0,99).Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 476,2.Завтра, 15 января, в Томской области стартует вакцинация для всех желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. Записавшиеся через сайт covidtomsk.ru уже сегодня начали получать приглашения от медицинских организаций. С ними оговариваются дата и время, когда следует подойти на прививку. На дату 14 января на сайте covidtomsk.ru оставили заявку на прививку 3 573 человека. Об этом сообщил оперштаб.По словам замначальника облдепартамента здравоохранения Натальи Метелевой, перед вакцинацией каждого желающего привиться от коронавируса осмотрит врач, который должен дать разрешение на прививку. Также пациентам вручат памятку с датой повторной вакцинации.- Подавляющее большинство томичей переносит вакцину хорошо. У некоторых пациентов в течение одного или двух дней отмечается незначительное повышение температуры, но это считается нормой, – отметила Наталья Метелева.Она добавила, что всего на данный момент Томская область получила 7 042 дозы вакцины \\"Гам-КОВИД-Вак\\". Первую прививку поставили 1 447 человек, вторую – более 700 человек. Записаться на вакцинацию также можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8) или по телефону горячей линии облздрава 8 (3822) 516-616.