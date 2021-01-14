В Томской области идет активная прививочная кампания от COVID-19, которая стартовала еще 11 декабря прошлого года. С начала кампании в регион поступило 3 742 дозы двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак», сообщил в среду вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. На первом этапе привито 1 425 человек, вторую прививку получили уже 635 жителей региона.Векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») разработана в Центре им. Н. Ф. Гамалеи. Изначально сообщалось, что прививку могут поставить люди от 18 до 60 лет, но теперь ограничения по возрасту 60+ сняты – соответствующие изменения внесены в аннотацию препарата.Напомним, что первую очередь вакцинация от коронавируса была предложена медицинским работникам, входящим в группу риска, а затем сотрудникам сферы образования. В конце декабря 2020 года по решению губернатора Сергея Жвачкина открылась предварительную запись и для всех желающих томичей на сайте ковидтомск.рф. По данным на 13 января на сайте уже зарегистрировано 3 194 человека.– В новом году нам с вами предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова. Вакцинация у нас будет массовой и доступной для всех, а не только для отдельных категорий, – отметил глава региона.13 января 2021 года президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ, на котором заявил, что уже со следующей недели нужно приступать к массовой вакцинации населения от коронавируса и готовить для этого соответствующую инфраструктуру.Кроме того, глава государства выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире – сейчас это показывает практика. По его словам, «другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».По словам замгубернатора Ивана Деева, все списки желающих привиться уже сформированы, разбиты по пунктам вакцинации, и к концу текущей недели людей начнут приглашать на прививки.В Томске работают пять прививочных кабинетов: в общеврачебной практике клиник СибГМУ, в межвузовской поликлинике, в поликлиниках № 4 и 10, в поликлиническом отделении больницы № 3. В муниципальных образованиях области вакцинация проводится на базе районных больниц.Добавим, что недавно служба исследований одной из российских платформ онлайн-рекрутинга провела опрос среди томичей и выяснила их отношение к вакцинации.Оказалось, что только 17% жителей Томской области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от коронавируса ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 75% к этому не готовы, а остальные затруднились ответить.Лишь 14% томичей считают, что «скорее безопасно» делать прививку до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 72% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше всего тех, кто в настоящий момент уверен в безопасности вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.25% респондентов из нашего региона предпочтут привиться российской вакциной, 36% – зарубежной (если, конечно, в этом году появится такая возможность), но при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится. 17% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить.