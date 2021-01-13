13 января в Томской области общее число заболевших составило 26 254 человека. За сутки было выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 227 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 22 748, число умерших – 235.- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - сообщили в оперштабе.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 48,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,99 (вчера он составлял 0,96).Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 478,5.Как отметили в облздраве, бесплатные лекарственные препараты назначаются заболевшим, которые лечатся на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19, с пневмонией и подозрениям на нее, а также тем, кто уже выписан из стационара на долечивание. За полтора месяца с начала выдачи бесплатных лекарств, в Томской области их с доставкой на дом получили 11 572 пациента: 4 160 жителей Томска, 1 597 – из Северска и 5 815 из районов области. За новогодние праздники лекарства получили 1 264 человек. Для их обеспечения лекарствами дополнительно в декабре федеральный центр выделил Томской области 22,4 млн рублей. Всего на эти цели регион получил 63 млн рублей, первый транш в ноябре составил 40,6 млн рублей.- Поступившие из федерального центра дополнительные средства на лекарства уже законтрактованы. Часть лекарственных препаратов уже поступила в регион, поставка еще одной партии препаратов ожидается в середине января, – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.В облздраве пояснили, что после новогодних праздников лекарств по-прежнему выдает областной аптечный склад. После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами.