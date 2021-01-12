12 января в Томской области общее число заболевших составило 26 127 человек. За сутки было выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 202 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 22 521, число умерших – 231.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 47,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96 (вчера он составлял 0,92).Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 477,3.Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Служба исследований hh.ru российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников провела опрос среди томичей и выяснила, проводят ли в томских компаниях тестирование на COVID-19 и повлияет ли пандемия на планы сибиряков по трудоустройству, сообщила пресс-служба компании.Лишь 17% жителей Томской области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от коронавируса ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 75% к этому не готовы, а остальные затруднились ответить.14% томичей считают, что «скорее безопасно» делать прививку до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 72% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.Больше всего тех, кто в настоящий момент уверен в безопасности вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.25% респондентов из области предпочтут привиться российской вакциной, ее чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, 36% - зарубежной, которую предпочли ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики, но при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится. 17%, среди которых в основном административный персонал и банковские служащие, сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить.53% участников опроса считают, что пандемия повлияет на их работу и планы по трудоустройству в наступившем 2021 году. Больше всего так предполагают сотрудники индустрии гостеприимства (гостиницы, туризм, рестораны) и сферы добычи сырья. Еще 41% не видят такой зависимости и думают, что ситуация с вирусом не отразится на их работе.