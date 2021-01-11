11 января в Томской области общее число заболевших составило 25 992 человека. За сутки было выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 199 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 22 319, число умерших – 231.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 50,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 478,5.С 11 января во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска началась третья учебная четверть. Тема учебы в конце прошлого года была одной из самых обсуждаемых. Родители высказывали свои мнения о дистанте в школах, находились его ярые сторонники и противники. Сегодня стало ясно, что обучение продолжится в очном формате. За школьные парты в понедельник сели 62 тыс. учеников.Также в очном режиме начали работу муниципальные учреждения дошкольного и дополнительного образования с выполнением санитарных требований по режиму «Повышенная готовность». На сегодняшний день закрытых на карантин классов и групп в областном центре нет.- Противоэпидемические меры соблюдаются строго. В декабре 2020 года началась вакцинация среди педагогов от коронавируса. Желание поставить прививку изъявили более 1500 педагогических работников, - рассказали в оперштабе. - Перед выходом детей с каникул во всех общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия по дезинфекции помещений. Особое внимание уделялось проведению обработки в классах, находившихся на карантине.Напомним, все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для проведения дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров температуры у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры, с автоматическим разбрызгиванием антисептика на подставленные руки.