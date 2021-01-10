10 января в Томской области общее число заболевших составило 25 865 человек. За сутки было выявлено 129 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 231 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 22 120, число умерших – 231 (в том числе 5 за минувшие сутки).- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, болезнь почек, онкология, цирроз печени, - рассказали в оперштабе. - Данные заболевания стали причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 479,8.Специалисты связывают снижение уровня заболеваемости в регионе с тем, что коронавирусу у нас поставлен заслон: борьба с COVID-19 ведется комплексно. Кроме дейтвующих противоэпидемических ограничений, с 11 ноября 2020 года в Томской области проводится вакцинация от коронавирусной заразы. Всего перед новогодними каникулами в регион поступило 1600 доз вакцины \\"Гам-КОВИД-вак\\" (торговая марка \\"Спутник-V\\").Сегодня областной оперштаб сообщил, что регион получил еще 2100 доз вакцины. Она распределена в медицинские организации. До марта 2021 года власти планируют получить почти 53 тысячи доз вакцины с учетом уже имеющихся.На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 2 477 жителей региона. Прививка против COVID-19 является добровольной, бесплатной и проводится в два этапа.- Заявки от желающих поставить прививку, оставленные на сайте covidtomsk.ru, переданы в пункты вакцинации медицинских организаций. Уже к концу первой рабочей недели людей начнут приглашать на вакцинацию, – уточнила замначальника областного департамента здравоохранения Наталия Метелева.