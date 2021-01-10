С 2021 года в Томской области произошло 78 пожаров, это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает МЧС.В период с 1 по 6 января по области и городу была аномально-холодная погода с минимальными температурами воздуха -30…-35°С, а в некоторых районах была зафиксирована температура почти - 50°С. При холоде люди более интенсивно начинают эксплуатировать печное, электроотопление и другие средства для обогрева своих жилищ, мест работы. Тем более, если эти приборы были выполнены с отступлением от норм и правил пожарной безопасности.Не редки случаи, когда в результате длительной топки печи происходит ее перекаливание. От этого в самой печке появляются трещины, а в дымоходе или трубе прогары. Если топящуюся печь с такими повреждениями оставить без присмотра, то возгорания не миновать. Дом может загореться от малейшей искорки, вылетевшей из прогара. Если к тому же печь изначально сложена неправильно, с нарушениями противопожарной разделки, то от долгой и сильной топки может перегреться и начать тлеть потолочное перекрытие.Так же и в электроприборах. Они рассчитаны на определенную мощность и время эксплуатации. При нарушении этого происходит пожар. Не выдерживают электропроводки при большем подключении электроприборов, чем положено. Результат - опять пожар. Изготавливаются самодельные обогреватели, временные печи, которые вообще не соответствуют требованиям пожарной безопасности.По данным ведомства, причиной 25 пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в 26 случаях пожары возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, в 22 случаях – по электротехническим причинам.В первые дни января в пожарах погибли девять человек, в прошлом году – один. Последний случай с гибелью людей произошел в Молчановском районе. В выгоревшем металлическом вагончике, пожарными было обнаружено тело мужчины.6 января было проведено заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили складывающуюся ситуацию с пожарами и выработали ряд мер по стабилизации обстановки.В регионе усилили профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС России совместно с представителями администраций муниципальных образований, полиции, общественных организаций провели 319 рейдов, во время которых совершили более трех тысяч подворовых обходов.В Стрежевом, а также в Парабельском, Первомайском и Александровском районах – действует особый противопожарный режим.Людям в холодное зимнее время необходимо, как никогда, быть осторожными при использовании приборов отопления. По статистике большинство пожаров возникает в жилом секторе. Гораздо меньше их приходится на промышленность. И, по большей части, виной тому – человек. Не подвергайте риску свою жизнь, близких и соседей. Будьте осторожны!