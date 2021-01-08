8 января в Томской области общее число заболевших составило 25 611 человек. За сутки был выявлен 131 новый случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 201 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 21 674, число умерших - 226.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,83.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 474,3.В соседнем с Томском городе Северске с начала пандемии зарегистрировано 6 410 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении Межрегионального управления №81 ФМБА России в Северске находятся 96 пациентов, еще 26 – в ЛПУ Томска. Об этом сообщил ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.- Из числа ранее заболевших 5 389 человек выздоровели, под медицинским наблюдением находится 1 292 человека, контактировавших с заболевшими, снято с медицинского наблюдения 10 577 человек, - отмечают специалисты.Они уточняют, что на территории города - спутника исследования по выявлению РНК SARS-CoV-2, выполняет вирусологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России и отдел лабораторной диагностики. На 7 января 2021 было выполнено 47 541 тест.Напомним, данные по числу заболевших в ЗАТО Северск не входят в общую статистику по Томской области. Пациенты из закрытого города учитываются только в том случае, если они госпитализированы в томские больницы.