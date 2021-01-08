О законодательных и нормативных изменениях, которые входят в жизнь россиян с началом 2021 года, «КП-Томск» уже рассказывала 29 и 30 декабря, а также 4 января. Сегодня предлагаем читателям заключительную часть дайджеста новаций, затрагивающих различные сферы деятельности.Веселье закончилось: запрет на закись азотаВ январе текущего года вступает в силу федеральный закон о «веселящем газе» (так в народе называют закись азота). Теперь изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка этого газа не для медицинского, промышленного или технического применения запрещены. Максимальная ответственность за нарушение этих запретов – до 10 лет лишения свободы.Кроме того, запрещена пропаганда использования «веселящего газа», распространение информации об его реализации не для пищевых производств и медицинского применения, в том числе и в Интернете. Предполагалось, что новые нормы вступят в силу с февраля 2022 года, однако в ходе обсуждения законопроекта депутаты Госдумы РФ решили ускорить срок его принятия, так как проблема действительно приобрела общероссийский масштаб.Внимание, дети: новые правила перевозкиПеревозить детей можно будет в автобусах старше 10 лет, но с обязательным наличием ремней безопасности. Обновленные требования к автоперевозкам детских групп вступили в силу с 1 января 2021 года.Предъявляются к организаторам поездки и другие требования. Так, уведомление о перевозке необходимо подать в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.Если идут сразу три и больше автобусов, подается заявка на сопровождение колонны патрульным автомобилем ГИБДД. Кроме того, дети в возрасте до семи лет не могут находиться в пути более четырех часов.Отель требует согласие: родители недовольныПо новым правилам оказания гостиничных услуг с 1 января при заселении в гостиницу несовершеннолетних, не достигших 14 лет, без родителей необходимо предоставить свидетельство о рождении и, главное, нотариально заверенное согласие одного из законных представителей.Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет. Заметим, что эта норма уже вызвала ропот среди родителей, преподавателей, отельеров и туроператоров.Также среди изменений: разница между временем выезда из номера и заезда не может составлять более трех часов, а расчетный час теперь устанавливает администрация гостиницы. Кроме того, исключено положение о праве отеля в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года.Для иностранцев: въезд по электронной визеГраждане Австрии, Германии, Франции, Японии, Китая и еще 47 государств смогут въезжать в Россию по электронной визе. С ней иностранцам разрешат ездить по всей стране, за исключением территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан, пограничных зон, ЗАТО.Новые правила вступили в силу с 1 января 2021 года. «Е-виза» будет оформляться для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуются приглашение, бронь отеля либо другие документы, подтверждающие цель поездки.С 18 марта 2020 года выдача электронных виз временно приостановлена, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Как только границы откроют, иностранцы смогут приехать в страну уже по новым правилам.Курить вредно: на табак введут «минималку»В России ужесточается политика в отношении продажи табачных изделий. Так, с 28 января вступят в силу новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков. Будет запрещена реклама таких устройств (например, проведение розыгрышей и предоставление скидок). Под запрет попадет и спонсирование или стимуляция продаж никотиносодержащих товаров.Нельзя будет применять эти устройства там, где запрещено курить обычные сигареты; это будет касаться и кальянов. А розничная торговля никотином, в том числе полученным путем синтеза, или его производными вообще будет запрещена, если концентрация вещества в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл.Позднее, 1 апреля 2021 года, в силу вступит закон о единой минимальной цене на табачную продукцию, ниже которой она не может быть реализована потребителям. Рассчитывать этот показатель и публиковать его значение будет Минсельхоз РФ.Кроме того, закон запретит гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 граммов табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками, на одного человека.Новые правила коснутся в том числе и товаров Евразийского экономического союза.