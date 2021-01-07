7 января в Томской области общее число заболевших составило 25 480 человек. За сутки было выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 211 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 21 473, число умерших - 226.- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям. У всех был сахарный диабет, у большинства - гипертония, ожирение, хроническая болезнь почек, ишемия головного мозга и сердца, у одного - ВИЧ. Данные заболевания повлияли на крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, - рассказали в оперштабе.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 48,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,81.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 476,1.