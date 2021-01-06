6 января в Томской области общее число заболевших составило 25 343 человека. За сутки было выявлено 132 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 192 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 21 262, число умерших - 222.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 48,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,81.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 478,1.Борьба за здоровье томичей развернута нешуточная по всем фронтам. Так, более 17 тыс. пассажиров проверили на коронавирус в томском аэропорту \\"Богашево\\" в 2020 году, сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.Напомним, в Богашево в прошедшем году контролировали самолеты, прибывшие из Таиланда, Вьетнама и Китая. В апреле международное транспортное сообщение было приостановлено из-за пандемии COVID-19.- За отчетный период специалистами санитарно-карантинного пункта было досмотрено 104 воздушных судна, количество лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний за указанный период, составило более 17 тыс. человек, - отметили санинспекторы. – Пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание не было выявлено.В 2021 году региональный Роспотребнадзор продолжит проводить контрольно-надзорные мероприятия с тем, чтобы не допустить распространения опасных инфекции на территории региона.