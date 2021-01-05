5 января в Томской области общее число заболевших составило 25 211 человек. За сутки было выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 197 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 21 070, число умерших составляет 222.– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 4 человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Эти заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 47,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,82.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 489,5.Власти рассчитывают на снижение уровня заболеваемости в том числе благодаря развернутой в регионе прививочной кампании. Почти 1900 жителей Томской области записались на прививку от коронавируса. Такую статистику обнародовал облздрав сегодня.- За последние дни декабря и первые дни нового года мы получили заявки от 1619 томичей и 225 жителей районов области. Много желающих сделать прививки проживает в Стрежевом и Колпашевском районе, – сообщила руководитель центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Томской области Елена Тарануха в Telegram-канале регионального оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. - Среди оставивших заявку на онлайн-сервисе насчитывается 167 человек старше 60 лет. Все сообщения передаются в медицинские организации, которые затем составляют графики и приглашают людей для вакцинации.Отметим, добровольная вакцинация от COVID-19 в Томской области стартовала 11 ноября 2020 года. Перед Новым годом в регион поступило 1600 доз вакцины \\"Гам-КОВИД-вак\\" (торговая марка \\"Спутник-V\\"). Первые прививки предназначались медработникам, после них - педагогам.