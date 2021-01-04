О законодательных и нормативных изменениях, вошедших в жизнь россиян с началом 2021 года, «КП-Томск» уже информировала своих читателей 29 и 30 декабря. После праздничного перерыва предлагаем третью часть дайджеста новаций, которые в той или иной мере коснутся многих жителей области.От 45 лет и старше: уведомления о пенсияхЗаранее оценить свои перспективы после окончания трудовой деятельности смогут жители страны старше 45 лет. Пенсионный фонд России с 2021 года начинает рассылать им уведомления о размере будущей пенсии.– Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, – уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. – Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно: к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости.В своих уведомлениях ПФР сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат.В Минтруде предполагают, что при этом у будущих получателей еще будет время, чтобы принять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется недостаточным. Например, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.Противопожарные правила: новый сводС 1 января в стране вступил в силу новый свод правил противопожарного режима. Это программный документ, в котором изложены новые запреты и изменившиеся нормы, касающиеся как юридических, так и физических лиц. Следить за выполнением правил будет МЧС России, которое перешло на новую модель управления пожарными рисками.В частности, в новых правилах установлен абсолютный запрет на использование открытого огня на лоджиях (романтический вечер при свечах на балконе отныне вне закона).Трудности испытают многие управляющие компании, особенно в городах-миллионниках: правилами прописана необходимость держать въезды и проезды во дворы для пожарной техники открытыми. Это означает,что при экстренном вызове на любое ЧП спецмашины должны иметь возможность беспрепятственного въезда.Еще один большой раздел касается социальных объектов. Например, для больниц устанавливается расстояние между кроватями в палатах не менее 0,8 метра, а центральный проход должен быть не менее 1,2 метра.Тренировки по эвакуации людей из торговых центров в России с 1 января будут проходить раз в полгода, причем вместе с посетителями, а не только с персоналом заведений. Эти и многие другие правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года.Вытрезвители: теперь на законной основеВ России с нового года снова можно открывать вытрезвители. Закон о возвращении этой системы, подписанный президентом, вступил в силу с 1 января 2021-го. Напомним, систему вытрезвителей, которая действовала на базе МВД, упразднили еще в 2011 году.Работу над нынешним законом Совет Федерации начал в ноябре 2017 года, в 2019-м проект был внесен в Госдуму России. Отныне органы государственной власти субъектов РФ наделяются полномочием по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, «включая создание в порядке, установленном законом субъекта РФ, специализированных организаций для оказания помощи таким лицам», то есть вытрезвителей.В Томской области власти пока не приняли решения об открытии вытрезвителей, сообщил председатель облкомитета общественной безопасности Владимир Мысин. Сейчас в регионе работает только один пункт по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения – это отделение № 4 областного наркодиспансера.Медсправка для водителя: пока по-старомуТрадиционно в наступившем году для российских водителей меняется ряд требований. Так, появятся новые штрафы, но обжаловать их можно будет в электронном виде. Технический осмотр все-таки придется проходить с визитом на пункт ТО. Тем, кто собирается сдавать на права, надо готовиться к приему экзаменов по обновленным правилам.А вот изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования отложены еще на год: соответствующий приказ Минздрава РФ вступил в силу 31 декабря 2020-го. Напомним, эти изменения предполагали, что все водители без исключения для получения справки должны сдать анализ мочи на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Благодаря таким анализам стоимость медсправки могла вырасти с нынешних 700 до 9 000 рублей; кроме того, на получение справки с учетом этих анализов потребуется неделя. Но пока водители могут вздохнуть спокойно.Билеты на поезд: плацкарта подорожалаТарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом «регулируемом сегменте») в РФ с 1 января 2021-го выросли на 3,7%. Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 16 сентября 2020 года.В вагонах «купе», «СВ» и «люкс» (в так называемом «дерегулированном сегменте») применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.Как уточняет «Интерфакс», тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в 2020 году выросли на 3,5%, в 2019-м – на 3,9%. В 2018-м традиционная ежегодная индексация тарифов на пассажирские ж/д перевозки в дальнем следовании не проводилась.